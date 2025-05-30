Сербія відповіла на скарги Росії щодо допомоги Україні

За словами лідера Сербії Александара Вучича, окремі заяви, з якими виступила Служба зовнішньої розвідки Росії щодо постачання Україні сербських снарядів, не є правдивими.

Що відомо про новий конфлікт Росії та Сербії

Представники Служби зовнішньої розвідки Росії почали бідкатися, що сербські оборонні підприємства лише імітують нейтралітет, а насправді продовжують постачання боєприпасів Києву.

Як зазначив Вучич, він уже обговорював цей скандал з російським диктатор Володимиром Путіним.

Ба більше, він додав, що уже сформовано робочу групу разом із російськими партнерами для встановлення усіх фактів.

Деякі з тверджень, що пролунали, не відповідають дійсності. Наприклад, вони правильно зазначають, що існує контракт із Чехією. Але дозвіл не було надано, і жодної ракети не було поставлено. Александар Вучич Президент Сербії

На переконання Вучича, нападки на Сербію повʼязані з тим, що вона є "автономною і незалежною".

На цьому тлі глава держави додав, що заводи його країни повинні жити і працювати.