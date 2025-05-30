Сербія відповіла на скарги Росії щодо допомоги Україні

За словами лідера Сербії Александара Вучича, окремі заяви, з якими виступила Служба зовнішньої розвідки Росії щодо постачання Україні сербських снарядів, не є правдивими.
Головні тези:
- Вучич ухильно прокоментував критику Росії.
- Президент Сербії відкидає всі звинувачення Кремля.
Що відомо про новий конфлікт Росії та Сербії
Представники Служби зовнішньої розвідки Росії почали бідкатися, що сербські оборонні підприємства лише імітують нейтралітет, а насправді продовжують постачання боєприпасів Києву.
Як зазначив Вучич, він уже обговорював цей скандал з російським диктатор Володимиром Путіним.
Ба більше, він додав, що уже сформовано робочу групу разом із російськими партнерами для встановлення усіх фактів.
На переконання Вучича, нападки на Сербію повʼязані з тим, що вона є "автономною і незалежною".
На цьому тлі глава держави додав, що заводи його країни повинні жити і працювати.
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