Сербия ответила на критику России касательно помощи Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Сербия ответила на критику России касательно помощи Украине

Что известно о новом конфликте России и Сербии
Читати українською
Источник:  online.ua

По словам лидера Сербии Александара Вучича, некоторые заявления, с которыми выступила Служба внешней разведки России по поставке Украине сербских снарядов, не правдивы.

Главные тезисы

  • Вучич уклончиво прокомментировал критику России.
  • Президент Сербии отвергает все обвинения Кремля.

Что известно о новом конфликте России и Сербии

Представители Службы внешней разведки России начали сетовать, что сербские оборонные предприятия лишь имитируют нейтралитет, а на самом деле продолжают поставки боеприпасов Киеву.

Как отметил Вучич, он уже обсуждал этот скандал с российским диктатором Владимиром Путиным.

Более того, он добавил, что уже сформирована рабочая группа вместе с российскими партнерами для установления всех фактов.

Некоторые из раздавшихся утверждений не соответствуют действительности. К примеру, они правильно отмечают, что существует контракт с Чехией. Но разрешение не было предоставлено, и ни одна ракета не была поставлена.

Александр Вучич

Александр Вучич

Президент Сербии

По убеждению Вучича, нападки на Сербию связаны с тем, что она является "автономной и независимой".

На этом фоне глава государства добавил, что заводы его страны должны жить и работать.

Около 24 тысяч человек работают напрямую в оборонной промышленности и зависят от этой отрасли. Сейчас мы направляем оружие для снабжения нашей армии, — подчеркнул Вучич.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США поставили Путину ультиматум касательно завершения войны
США требуют от Путина конкретных решений
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Трампа отреагировали на требования Путина относительно будущего НАТО
США готовы идти на уступки Путину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Taurus для Украины. О чем договорились Зеленский и Мерц
Переговоры по Taurus также засекречены

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?