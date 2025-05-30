По словам лидера Сербии Александара Вучича, некоторые заявления, с которыми выступила Служба внешней разведки России по поставке Украине сербских снарядов, не правдивы.

Что известно о новом конфликте России и Сербии

Представители Службы внешней разведки России начали сетовать, что сербские оборонные предприятия лишь имитируют нейтралитет, а на самом деле продолжают поставки боеприпасов Киеву.

Как отметил Вучич, он уже обсуждал этот скандал с российским диктатором Владимиром Путиным.

Более того, он добавил, что уже сформирована рабочая группа вместе с российскими партнерами для установления всех фактов.

Некоторые из раздавшихся утверждений не соответствуют действительности. К примеру, они правильно отмечают, что существует контракт с Чехией. Но разрешение не было предоставлено, и ни одна ракета не была поставлена. Александр Вучич Президент Сербии

По убеждению Вучича, нападки на Сербию связаны с тем, что она является "автономной и независимой".

На этом фоне глава государства добавил, что заводы его страны должны жить и работать.