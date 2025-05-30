Сербия ответила на критику России касательно помощи Украине

По словам лидера Сербии Александара Вучича, некоторые заявления, с которыми выступила Служба внешней разведки России по поставке Украине сербских снарядов, не правдивы.
Главные тезисы
- Вучич уклончиво прокомментировал критику России.
- Президент Сербии отвергает все обвинения Кремля.
Что известно о новом конфликте России и Сербии
Представители Службы внешней разведки России начали сетовать, что сербские оборонные предприятия лишь имитируют нейтралитет, а на самом деле продолжают поставки боеприпасов Киеву.
Как отметил Вучич, он уже обсуждал этот скандал с российским диктатором Владимиром Путиным.
Более того, он добавил, что уже сформирована рабочая группа вместе с российскими партнерами для установления всех фактов.
По убеждению Вучича, нападки на Сербию связаны с тем, что она является "автономной и независимой".
На этом фоне глава государства добавил, что заводы его страны должны жить и работать.
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