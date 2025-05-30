Трамп розчарований "рівнем нерозумності" Путіна
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Трамп розчарований "рівнем нерозумності" Путіна

Трамп
Джерело:  ABC News

Як повідомив спеціальний посланець США з питань України та РФ Кіт Келлог, американський лідер Дональд Трамп “розчарований рівнем нерозумності” російського диктатора Володимира Путіна у процесі мирного врегулювання щодо завершення війни.

Головні тези:

  • Путін блокує мирний процес шляхом затягування передачі обіцяного меморандуму Києву.
  • Келлог засмучений неготовністю Кремля до конструктивних переговорів.

Путін продовжує розчаровувати Трампа

Келлог поскаржився на те, що Кремль досі не передав Києву обіцяний меморандум.

Таким чином нелегітимний глава Кремля продовжує затягувати та де-факто блокувати мирний процес щодо завершення війни.

Я запитав керівника Офісу президента України, чи бачив він цей документ — він сказав, що взагалі його не бачив…Так само його не отримував і провідний український переговірник Рустем Умєров.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спеціальний посланець США з питань України

За його словами, команда Зеленського має право відкинути пропозицію щодо переговорів у Стамбулі 2 червня, оскільки досі не отримала обіцяного меморандуму.

Келлог звернув увагу на те, що американський лідер зробив кілька ініціатив, що мають шанс стати базою для обговорення майбутнього статусу окупованих регіонів.

Однак Трампа розчаровує те, що Кремль не демонструє жодної готовності до реальних переговорів.

Я думаю, що його розчарування полягає в тому, що він висунув низку розумних пропозицій і спробував розпочати конструктивну дискусію. Але натомість він побачив рівень нерозумності, який мене теж дуже засмутив, — зізнався Келлог.

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