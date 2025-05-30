Як повідомив спеціальний посланець США з питань України та РФ Кіт Келлог, американський лідер Дональд Трамп “розчарований рівнем нерозумності” російського диктатора Володимира Путіна у процесі мирного врегулювання щодо завершення війни.
Головні тези:
- Путін блокує мирний процес шляхом затягування передачі обіцяного меморандуму Києву.
- Келлог засмучений неготовністю Кремля до конструктивних переговорів.
Путін продовжує розчаровувати Трампа
Келлог поскаржився на те, що Кремль досі не передав Києву обіцяний меморандум.
Таким чином нелегітимний глава Кремля продовжує затягувати та де-факто блокувати мирний процес щодо завершення війни.
За його словами, команда Зеленського має право відкинути пропозицію щодо переговорів у Стамбулі 2 червня, оскільки досі не отримала обіцяного меморандуму.
Келлог звернув увагу на те, що американський лідер зробив кілька ініціатив, що мають шанс стати базою для обговорення майбутнього статусу окупованих регіонів.
Однак Трампа розчаровує те, що Кремль не демонструє жодної готовності до реальних переговорів.
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