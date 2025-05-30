Как сообщил специальный посланник США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог, американский лидер Дональд Трамп "разочарован уровнем неразумности" российского диктатора Владимира Путина в процессе мирного урегулирования для завершения войны.

Путин продолжает разочаровывать Трампа

Келлог пожаловался, что Кремль до сих пор не передал Киеву обещанный меморандум.

Таким образом, нелегитимный глава Кремля продолжает затягивать и де-факто блокировать мирный процесс по завершению войны.

Я спросил руководителя Офиса президента Украины, видел ли он этот документ — он сказал, что вообще его не видел… Также его не получал и ведущий украинский переговорщик Рустем Умеров. Кит Келлог Специальный посланник США по Украине

По его словам, команда Зеленского имеет право отвергнуть предложение о переговорах в Стамбуле 2 июня, поскольку до сих пор не получила обещанного меморандума.

Келлог обратил внимание на то, что американский лидер сделал несколько инициатив, имеющих шанс стать базой для обсуждения будущего статуса оккупированных регионов.

Однако Трампа разочаровывает, что Кремль не демонстрирует никакой готовности к реальным переговорам.