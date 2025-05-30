Как сообщил специальный посланник США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог, американский лидер Дональд Трамп "разочарован уровнем неразумности" российского диктатора Владимира Путина в процессе мирного урегулирования для завершения войны.
Главные тезисы
- Путин блокирует мирный процесс путем затягивания передачи обещанного меморандума Киеву.
- Келлог расстроен неготовностью Кремля к конструктивным переговорам.
Путин продолжает разочаровывать Трампа
Келлог пожаловался, что Кремль до сих пор не передал Киеву обещанный меморандум.
Таким образом, нелегитимный глава Кремля продолжает затягивать и де-факто блокировать мирный процесс по завершению войны.
По его словам, команда Зеленского имеет право отвергнуть предложение о переговорах в Стамбуле 2 июня, поскольку до сих пор не получила обещанного меморандума.
Келлог обратил внимание на то, что американский лидер сделал несколько инициатив, имеющих шанс стать базой для обсуждения будущего статуса оккупированных регионов.
Однако Трампа разочаровывает, что Кремль не демонстрирует никакой готовности к реальным переговорам.
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