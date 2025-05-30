ЗМІ вивідали зміст українського меморандуму щодо припинення вогню

Згідно з даними The New York Times, меморандум, який міністр України Рустем Умєров передав Росії, міститься положення про припинення вогню не лише на суші, а й на морі та в повітрі.

Чого Україна добивається від Росії

За словами одного з інсайдерів, меморандум України містить положення про припинення вогню на суші, на морі та в повітрі.

Окрім того, вказаний документ передбачає моніторинг з боку міжнародних союзників.

Наразі команда українського лідера Володимира Зеленського схиляється до думки, що Кремль може влаштувати "пастку" — запропонувати у своєму "меморандумі" умови, які неприйнятні для Києва.

Насамперед мовиться про ймовірну вимогу "відвести війська з підконтрольних територій".

Українські посадовці побоюються, що Москва спробує скористатися цією ситуацією, щоб звинуватити Україну в зриві переговорів, якщо та відмовиться прийняти завідомо неприйнятні умови. Поширити

Нагадаємо, 30 травня незмінний речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати, які умови для припинення вогню Росія висуватиме у своєму проекті "меморандуму".

За словами представника Путіна, делегація РФ уперше розкриє його зміст лише 2 червня 2025 року.

Тобто це станеться під час другого раунду переговорів з Україною у Стамбулі.