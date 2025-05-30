Переговори України та РФ. Кремль виступив з новою умовою
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Політика
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Переговори України та РФ. Кремль виступив з новою умовою

Песков
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитро Пєсков почав стверджувати, що російська делегація буде 2 червня знаходитись у Стамбулі для мирних переговорів з Україною і сам там покаже свій меморандум.

Головні тези:

  • Небажання Москви передати Києву свій “меморандум” вказує на намагання Путіна затягнути переговорний процес.
  • Київ готовий до наступного раунду переговорів з Росією.

Росія досі відмовляється передати Україні свій меморандум

Російські пропагандисти попросили представника Путіна нарешті оголосити положення меморандуму.

За словами Дмитра Пєскова, він не збирається нічого оприлюднювати.

Це не може бути оприлюднено. Обидва проєкти меморандумів і російський, і український, як ми сподіваємось, будуть обговорюватись на другому раунді переговорів, до якого російська делегація буде готова у понеділок з ранку у Стамбулі.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

Що важливо розуміти, глава Міноборони України Рустем Умєров уже передав Кремлю документ, в якому чітко відображена позиція Києва та очікує отримати російський "меморандум" у відповідь.

За словами спікера МЗС України Георгія Тихого, небажання Москви передати свій "меморандум" для переговорів вказує на те, що Путін знову вигадав нереалістичні вимоги та намагається затягнути переговори.

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга наголосив, що офіційний Київ готовий до наступного раунду переговорів з Росією, однак вона досі очікує від Москви обіцяний текст "меморандуму" щодо припинення вогню.

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