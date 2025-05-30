Представитель Кремля Дмитрий Песков начал утверждать, что российская делегация будет 2 июня находиться в Стамбуле для мирных переговоров с Украиной и сам там покажет свой меморандум.

Россия до сих пор отказывается передать Украине свой меморандум

Российские пропагандисты попросили представителя Путина наконец-то объявить положение меморандума.

По словам Дмитрия Пескова, он не собирается ничего обнародовать.

Это не может быть обнародовано. Оба проекта меморандумов — и российский и украинский — как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров, к которому российская делегация будет готова в понедельник с утра в Стамбуле. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Что важно понимать, глава Минобороны Украины Рустем Умеров уже передал Кремлю документ, в котором четко отражена позиция Киева и ожидает получить ответный российский "меморандум".

По словам спикера МИД Украины Георгия Тихого, нежелание Москвы передать свой "меморандум" для переговоров указывает на то, что Путин снова придумал нереалистичные требования и пытается затянуть переговоры.

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига подчеркнул, что официальный Киев готов к следующему раунду переговоров с Россией, однако она до сих пор ожидает от Москвы обещанный текст "меморандума" о прекращении огня.