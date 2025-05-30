Переговоры Украины и РФ. Кремль выступил с новым условием
Категория
Политика
Дата публикации

Переговоры Украины и РФ. Кремль выступил с новым условием

Россия до сих пор отказывается передать Украине свой меморандум
Читати українською
Источник:  online.ua

Представитель Кремля Дмитрий Песков начал утверждать, что российская делегация будет 2 июня находиться в Стамбуле для мирных переговоров с Украиной и сам там покажет свой меморандум.

Главные тезисы

  • Нежелание Москвы передать Киеву свой "меморандум" указывает на попытки Путина затянуть переговорный процесс.
  • Киев готов к следующему раунду переговоров с Россией.

Россия до сих пор отказывается передать Украине свой меморандум

Российские пропагандисты попросили представителя Путина наконец-то объявить положение меморандума.

По словам Дмитрия Пескова, он не собирается ничего обнародовать.

Это не может быть обнародовано. Оба проекта меморандумов — и российский и украинский — как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров, к которому российская делегация будет готова в понедельник с утра в Стамбуле.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Что важно понимать, глава Минобороны Украины Рустем Умеров уже передал Кремлю документ, в котором четко отражена позиция Киева и ожидает получить ответный российский "меморандум".

По словам спикера МИД Украины Георгия Тихого, нежелание Москвы передать свой "меморандум" для переговоров указывает на то, что Путин снова придумал нереалистичные требования и пытается затянуть переговоры.

Шеф украинской дипломатии Андрей Сибига подчеркнул, что официальный Киев готов к следующему раунду переговоров с Россией, однако она до сих пор ожидает от Москвы обещанный текст "меморандума" о прекращении огня.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В ЕС хотят реализовать жесткое предложение Украины для ослабления РФ
Что задумал Евросоюз
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп разочарован "уровнем неразумности" Путина
Путин продолжает разочаровывать Трампа
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Мы готовы". Макрон раскрыл результаты переговоров с Трампом
О чем Макрон говорил с Трампом

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?