У Путіна оцінили ймовірність переговорів з Трампом і Зеленським
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У Путіна оцінили ймовірність переговорів з Трампом і Зеленським

Путін
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін нібито "принципово підтримує" можливість особистої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом щодо завершення війни РФ проти України. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Головні тези:

  • Російська делегація планує летіти до Стамбула на другий раунд переговорів з Україною.
  • Саме там вона має намір представити свій меморандум щодо припинення вогню.

У Кремлі заговорили про зустріч Путіна, Зеленського і Трампа

Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що російська делегація має намір полетіти до Стамбула на другий раунд переговорів з Україною.

За попередніми даними, він пройде уже 2 червня у Стамбулі.

Як зазначив речник Кремля, команда Путіна розраховує, що саме там будуть обговорювати російський та український проєкти меморандумів.

Путін принципово підтримує можливість особистої зустрічі із Зеленським та Трампом, такі контакти затребовані, але потрібна хороша підготовка.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

Речник Кремля

За словами спікера Путіна, офіційна Москва має намір обговорювати майбутнє європейської безпеки з Брюсселем, а у Стамбулі будуть переговори саме між Росією та Україною.

Пєсков також цинічно додав, що російський диктатор, мовляв, послідовно доводить до глобальних гравців, зокрема й до Штатів, позицію Москви щодо нерозширення НАТО на схід.

Москва рада, що занепокоєння Росії щодо розширення НАТО знаходять розуміння у Вашингтоні, особливо з точки зору його посередницької ролі, — заявив речник Кремля.

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