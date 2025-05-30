У Путіна оцінили ймовірність переговорів з Трампом і Зеленським

Російський диктатор Володимир Путін нібито "принципово підтримує" можливість особистої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом щодо завершення війни РФ проти України. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Головні тези:
- Російська делегація планує летіти до Стамбула на другий раунд переговорів з Україною.
- Саме там вона має намір представити свій меморандум щодо припинення вогню.
У Кремлі заговорили про зустріч Путіна, Зеленського і Трампа
Дмитро Пєсков офіційно підтвердив, що російська делегація має намір полетіти до Стамбула на другий раунд переговорів з Україною.
За попередніми даними, він пройде уже 2 червня у Стамбулі.
Як зазначив речник Кремля, команда Путіна розраховує, що саме там будуть обговорювати російський та український проєкти меморандумів.
За словами спікера Путіна, офіційна Москва має намір обговорювати майбутнє європейської безпеки з Брюсселем, а у Стамбулі будуть переговори саме між Росією та Україною.
Пєсков також цинічно додав, що російський диктатор, мовляв, послідовно доводить до глобальних гравців, зокрема й до Штатів, позицію Москви щодо нерозширення НАТО на схід.
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