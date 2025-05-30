У Путина оценили вероятность переговоров с Трампом и Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин якобы "принципиально поддерживает" возможность личной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по поводу завершения войны РФ против Украины. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле заговорили о встрече Путина, Зеленского и Трампа

Дмитрий Песков официально подтвердил, что российская делегация намерена полететь в Стамбул на второй раунд переговоров с Украиной.

По предварительным данным, он пройдет уже 2 июня в Стамбуле.

Как отметил представитель Кремля, команда Путина рассчитывает, что именно там будут обсуждать российский и украинский проекты меморандумов.

Путин принципиально поддерживает возможность личной встречи с Зеленским и Трампом, такие контакты востребованы, но также нужна хорошая подготовка. Дмитрий Песков Спикер Кремля

По словам спикера Путина, официальная Москва намерена обсуждать будущее европейской безопасности с Брюсселем, а в Стамбуле будут переговоры между Россией и Украиной.

Песков также цинично добавил, что российский диктатор, мол, последовательно доводит до глобальных игроков, включая Штаты, позицию Москвы по нерасширению НАТО на восток.