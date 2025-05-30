У Путина оценили вероятность переговоров с Трампом и Зеленским

Российский диктатор Владимир Путин якобы "принципиально поддерживает" возможность личной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по поводу завершения войны РФ против Украины. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Главные тезисы
- Российская делегация планирует лететь в Стамбул на второй раунд переговоров с Украиной.
- Там она намерена представить свой меморандум по прекращению огня.
В Кремле заговорили о встрече Путина, Зеленского и Трампа
Дмитрий Песков официально подтвердил, что российская делегация намерена полететь в Стамбул на второй раунд переговоров с Украиной.
По предварительным данным, он пройдет уже 2 июня в Стамбуле.
Как отметил представитель Кремля, команда Путина рассчитывает, что именно там будут обсуждать российский и украинский проекты меморандумов.
По словам спикера Путина, официальная Москва намерена обсуждать будущее европейской безопасности с Брюсселем, а в Стамбуле будут переговоры между Россией и Украиной.
Песков также цинично добавил, что российский диктатор, мол, последовательно доводит до глобальных игроков, включая Штаты, позицию Москвы по нерасширению НАТО на восток.
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