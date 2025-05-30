У Путина оценили вероятность переговоров с Трампом и Зеленским
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У Путина оценили вероятность переговоров с Трампом и Зеленским

В Кремле заговорили о встрече Путина, Зеленского и Трампа
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Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин якобы "принципиально поддерживает" возможность личной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по поводу завершения войны РФ против Украины. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Главные тезисы

  • Российская делегация планирует лететь в Стамбул на второй раунд переговоров с Украиной.
  • Там она намерена представить свой меморандум по прекращению огня.

В Кремле заговорили о встрече Путина, Зеленского и Трампа

Дмитрий Песков официально подтвердил, что российская делегация намерена полететь в Стамбул на второй раунд переговоров с Украиной.

По предварительным данным, он пройдет уже 2 июня в Стамбуле.

Как отметил представитель Кремля, команда Путина рассчитывает, что именно там будут обсуждать российский и украинский проекты меморандумов.

Путин принципиально поддерживает возможность личной встречи с Зеленским и Трампом, такие контакты востребованы, но также нужна хорошая подготовка.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

По словам спикера Путина, официальная Москва намерена обсуждать будущее европейской безопасности с Брюсселем, а в Стамбуле будут переговоры между Россией и Украиной.

Песков также цинично добавил, что российский диктатор, мол, последовательно доводит до глобальных игроков, включая Штаты, позицию Москвы по нерасширению НАТО на восток.

Москва рада, что обеспокоенность России по поводу расширения НАТО находит понимание в Вашингтоне, особенно с точки зрения его посреднической роли, — заявил спикер Кремля.

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