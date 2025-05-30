Венгерский премьер Виктор Орбан цинично соврал, что 80% банковского мошенничества происходит из Украины. Он не предоставил никаких доказательств, подтверждающих эти слова, однако в очередной раз призвал не пускать Украину в Евросоюз.
Главные тезисы
- Венгерский премьер использует пропаганду и ненависть к украинцам в своих целях.
- Таким образом, он реализует план российского диктатора Путина.
Орбан не скрывает свою ненависть к украинцам
Премьер-министр Венгрии продолжает бесстыдно повторять, что 80 процентов мошенников — украинцы.
Он также добавил, что эти преступники "изощрены и умны".
На этом фоне приспешник Путин призвал Брюссель не принимать Украину в Европейский Союз.
Как утверждает последний, в опросе по вступлению Украины в ЕС уже проголосовали 1,6 миллиона человек.
Орбан также соврал, что украинские бюрократы используют угрозу войны, чтобы отобрать как можно больше полномочий у государств-членов.
По убеждению пророссийского политика, главная угроза заключается в том, что украинцы будут работать дешевле, и это поставит под угрозу венгерские рабочие места.
Более того, Орбан добавил, что защита пенсионной системы и венгерского сельского хозяйства также является основанием для отказа в членстве в ЕС для Украины.
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