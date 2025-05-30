Венгерский премьер Виктор Орбан цинично соврал, что 80% банковского мошенничества происходит из Украины. Он не предоставил никаких доказательств, подтверждающих эти слова, однако в очередной раз призвал не пускать Украину в Евросоюз.

Орбан не скрывает свою ненависть к украинцам

Премьер-министр Венгрии продолжает бесстыдно повторять, что 80 процентов мошенников — украинцы.

Он также добавил, что эти преступники "изощрены и умны".

Украина — опасная страна, — цинично заявил Виктор Орбан. Поделиться

На этом фоне приспешник Путин призвал Брюссель не принимать Украину в Европейский Союз.

Как утверждает последний, в опросе по вступлению Украины в ЕС уже проголосовали 1,6 миллиона человек.

Орбан также соврал, что украинские бюрократы используют угрозу войны, чтобы отобрать как можно больше полномочий у государств-членов.

Этого нельзя допустить, мы должны противостоять этому, иначе мы попадем в беду… Это почувствуют миллионы венгров. Там преступность и мафия. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

По убеждению пророссийского политика, главная угроза заключается в том, что украинцы будут работать дешевле, и это поставит под угрозу венгерские рабочие места.