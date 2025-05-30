"Опасная страна". Орбан публично оболгал украинцев
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"Опасная страна". Орбан публично оболгал украинцев

Орбан не скрывает свою ненависть к украинцам
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Источник:  hvg.hu

Венгерский премьер Виктор Орбан цинично соврал, что 80% банковского мошенничества происходит из Украины. Он не предоставил никаких доказательств, подтверждающих эти слова, однако в очередной раз призвал не пускать Украину в Евросоюз.

Главные тезисы

  • Венгерский премьер использует пропаганду и ненависть к украинцам в своих целях.
  • Таким образом, он реализует план российского диктатора Путина.

Орбан не скрывает свою ненависть к украинцам

Премьер-министр Венгрии продолжает бесстыдно повторять, что 80 процентов мошенников — украинцы.

Он также добавил, что эти преступники "изощрены и умны".

Украина — опасная страна, — цинично заявил Виктор Орбан.

На этом фоне приспешник Путин призвал Брюссель не принимать Украину в Европейский Союз.

Как утверждает последний, в опросе по вступлению Украины в ЕС уже проголосовали 1,6 миллиона человек.

Орбан также соврал, что украинские бюрократы используют угрозу войны, чтобы отобрать как можно больше полномочий у государств-членов.

Этого нельзя допустить, мы должны противостоять этому, иначе мы попадем в беду… Это почувствуют миллионы венгров. Там преступность и мафия.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

По убеждению пророссийского политика, главная угроза заключается в том, что украинцы будут работать дешевле, и это поставит под угрозу венгерские рабочие места.

Более того, Орбан добавил, что защита пенсионной системы и венгерского сельского хозяйства также является основанием для отказа в членстве в ЕС для Украины.

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