"Небезпечна країна". Орбан публічно оббрехав українців
Категорія
Політика
Дата публікації

"Небезпечна країна". Орбан публічно оббрехав українців

Орбан не приховує свою ненависть до українців
Джерело:  hvg.hu

Угорський прем’єр Віктор Орбан цинічно збрехав, що 80% банківського шахрайства походить з України. Він не надав жодних доказів, які б підтверджували ці слова, однак вкотре закликав не пускати Україну в Євросоюзу.

Головні тези:

  • Угорський прем’єр використовує пропаганду та ненависть до українців у власних цілях.
  • Таким чином він реалізовує план російського диктатора Путіна.

Орбан не приховує свою ненависть до українців

Прем'єр-міністр Угорщини продовжує безсоромно повторювати, що 80 відсотків шахраїв — українці.

Він також додав, що ці злочинці "витончені, розумні".

Україна — небезпечна країна, — цинічно заявив Віктор Орбан.

На цьому тлі поплічник Путін закликав Брюссель не приймати Україну до Європейського Союзу.

Як стверджує останній, в опитуванні щодо вступу України в ЄС вже проголосували 1,6 мільйона людей.

Орбан також збрехав, українські бюрократи використовують загрозу війни, щоб відібрати якомога більше повноважень у держав-членів.

Цього не можна допустити, ми маємо протистояти цьому, бо інакше ми потрапимо в халепу… Це відчують мільйони угорців. Там злочинність і мафія.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

На переконання проросійського політика, головна загроза полягає в тому, що українці будуть працювати дешевше, і це поставить під загрозу угорські робочі місця.

Ба більше, Орбан додав, що захист пенсійної системи та угорського сільського господарства також є підставою для відмови у членстві в ЄС для України.

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