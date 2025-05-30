Угорський прем’єр Віктор Орбан цинічно збрехав, що 80% банківського шахрайства походить з України. Він не надав жодних доказів, які б підтверджували ці слова, однак вкотре закликав не пускати Україну в Євросоюзу.

Орбан не приховує свою ненависть до українців

Прем'єр-міністр Угорщини продовжує безсоромно повторювати, що 80 відсотків шахраїв — українці.

Він також додав, що ці злочинці "витончені, розумні".

Україна — небезпечна країна, — цинічно заявив Віктор Орбан. Поширити

На цьому тлі поплічник Путін закликав Брюссель не приймати Україну до Європейського Союзу.

Як стверджує останній, в опитуванні щодо вступу України в ЄС вже проголосували 1,6 мільйона людей.

Орбан також збрехав, українські бюрократи використовують загрозу війни, щоб відібрати якомога більше повноважень у держав-членів.

Цього не можна допустити, ми маємо протистояти цьому, бо інакше ми потрапимо в халепу… Це відчують мільйони угорців. Там злочинність і мафія. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

На переконання проросійського політика, головна загроза полягає в тому, що українці будуть працювати дешевше, і це поставить під загрозу угорські робочі місця.