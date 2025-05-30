Угорський прем’єр Віктор Орбан цинічно збрехав, що 80% банківського шахрайства походить з України. Він не надав жодних доказів, які б підтверджували ці слова, однак вкотре закликав не пускати Україну в Євросоюзу.
Головні тези:
- Угорський прем’єр використовує пропаганду та ненависть до українців у власних цілях.
- Таким чином він реалізовує план російського диктатора Путіна.
Орбан не приховує свою ненависть до українців
Прем'єр-міністр Угорщини продовжує безсоромно повторювати, що 80 відсотків шахраїв — українці.
Він також додав, що ці злочинці "витончені, розумні".
На цьому тлі поплічник Путін закликав Брюссель не приймати Україну до Європейського Союзу.
Як стверджує останній, в опитуванні щодо вступу України в ЄС вже проголосували 1,6 мільйона людей.
Орбан також збрехав, українські бюрократи використовують загрозу війни, щоб відібрати якомога більше повноважень у держав-членів.
На переконання проросійського політика, головна загроза полягає в тому, що українці будуть працювати дешевше, і це поставить під загрозу угорські робочі місця.
Ба більше, Орбан додав, що захист пенсійної системи та угорського сільського господарства також є підставою для відмови у членстві в ЄС для України.
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