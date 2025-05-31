"Я очень разочарован". Трамп публично пристыдил Путина
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"Я очень разочарован". Трамп публично пристыдил Путина

Трамп снова упрекнул Путина и Зеленского
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Источник:  CNN

По словам американского лидера Дональда Трампа, он "удивлен" и "разочарован" последними российскими ударами по Украине, поскольку они явились препятствием для быстрого заключения "соглашения".

Главные тезисы

  • Трамп признался, что считает Путина и Зеленского "очень упрямыми".
  • Он также повторил, что готов ввести санкции против РФ, если та не захочет завершать войну.

Трамп снова упрекнул Путина и Зеленского

Глава Белого дома решил пожаловаться СМИ, как Штаты "собирались решить проблему, а затем вдруг ракеты попали в несколько городов и погибли люди".

Я увидел вещи, которые меня удивили, а я не люблю быть удивленным, поэтому я очень разочарован.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

После этого журналисты поинтересовались у американского лидера, считает ли он Путина после всех последних событий "хорошим или плохим парнем".

Однако Трамп ушел от ответа на этот вопрос.

А на второй вопрос, как его администрации иметь дело с "очень упрямым Владимиром Путиным", он добавил: "и Зеленским тоже".

К слову, недавно Дональд Трамп сообщил, что только через "полторы-две недели" сможет сказать, обманывает ли его российский диктатор по поводу желания завершить войну РФ против Украины.

Также президент США снова попытался запугать Кремль мощными санкциями со стороны Штатов.

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