"Я очень разочарован". Трамп публично пристыдил Путина

По словам американского лидера Дональда Трампа, он "удивлен" и "разочарован" последними российскими ударами по Украине, поскольку они явились препятствием для быстрого заключения "соглашения".
Главные тезисы
- Трамп признался, что считает Путина и Зеленского "очень упрямыми".
- Он также повторил, что готов ввести санкции против РФ, если та не захочет завершать войну.
Трамп снова упрекнул Путина и Зеленского
Глава Белого дома решил пожаловаться СМИ, как Штаты "собирались решить проблему, а затем вдруг ракеты попали в несколько городов и погибли люди".
После этого журналисты поинтересовались у американского лидера, считает ли он Путина после всех последних событий "хорошим или плохим парнем".
Однако Трамп ушел от ответа на этот вопрос.
А на второй вопрос, как его администрации иметь дело с "очень упрямым Владимиром Путиным", он добавил: "и Зеленским тоже".
К слову, недавно Дональд Трамп сообщил, что только через "полторы-две недели" сможет сказать, обманывает ли его российский диктатор по поводу желания завершить войну РФ против Украины.
Также президент США снова попытался запугать Кремль мощными санкциями со стороны Штатов.
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