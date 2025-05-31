"Я очень разочарован". Трамп публично пристыдил Путина

По словам американского лидера Дональда Трампа, он "удивлен" и "разочарован" последними российскими ударами по Украине, поскольку они явились препятствием для быстрого заключения "соглашения".

Трамп снова упрекнул Путина и Зеленского

Глава Белого дома решил пожаловаться СМИ, как Штаты "собирались решить проблему, а затем вдруг ракеты попали в несколько городов и погибли люди".

Я увидел вещи, которые меня удивили, а я не люблю быть удивленным, поэтому я очень разочарован. Дональд Трамп Президент США

После этого журналисты поинтересовались у американского лидера, считает ли он Путина после всех последних событий "хорошим или плохим парнем".

Однако Трамп ушел от ответа на этот вопрос.

А на второй вопрос, как его администрации иметь дело с "очень упрямым Владимиром Путиным", он добавил: "и Зеленским тоже".

К слову, недавно Дональд Трамп сообщил, что только через "полторы-две недели" сможет сказать, обманывает ли его российский диктатор по поводу желания завершить войну РФ против Украины.