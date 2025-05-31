"Я дуже розчарований". Трамп публічно присоромив Путіна

За словами американського лідера Дональда Трампа, він "здивований" і "розчарований" останніми російськими ударами по Україні, оскільки вони стали перешкодою для швидкого укладення "угоди".
Головні тези:
- Трамп зізнався, що вважає Путіна та Зеленського “дуже впертими”.
- Він також повторив, що готовий ввести санкції проти РФ, якщо та не захоче закінчувати війну.
Трамп знову дорікнув Путіну та Зеленському
Очільник Білого дому вирішив поскаржитися ЗМІ, як Штати "збиралися вирішити проблему, а потім раптом ракети влучили в кілька міст і загинули люди".
Після цього журналісти поцікавилися в американського лідера, чи вважає він Путіна після усіх останніх подій "хорошим чи поганим хлопцем".
Однак Трамп уникнув відповіді на це запитання.
А на друге запитання, як його адміністрації мати справу з "дуже впертим Володимиром Путіним", він додав: "і Зеленським теж".
До слова, нещодавно Дональд Трамп повідомив, що лише через "півтора-два тижні" зможе сказати, чи обманює його російський диктатор щодо бажання завершити війну РФ проти України.
Також президент США вкотре спробував залякати Кремль потужними санкціями з боку Штатів.
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