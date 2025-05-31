"Я дуже розчарований". Трамп публічно присоромив Путіна

За словами американського лідера Дональда Трампа, він "здивований" і "розчарований" останніми російськими ударами по Україні, оскільки вони стали перешкодою для швидкого укладення "угоди".

Трамп знову дорікнув Путіну та Зеленському

Очільник Білого дому вирішив поскаржитися ЗМІ, як Штати "збиралися вирішити проблему, а потім раптом ракети влучили в кілька міст і загинули люди".

Я побачив речі, які мене здивували, а я не люблю бути здивованим, тому я дуже розчарований. Дональд Трамп Президент США

Після цього журналісти поцікавилися в американського лідера, чи вважає він Путіна після усіх останніх подій "хорошим чи поганим хлопцем".

Однак Трамп уникнув відповіді на це запитання.

А на друге запитання, як його адміністрації мати справу з "дуже впертим Володимиром Путіним", він додав: "і Зеленським теж".

До слова, нещодавно Дональд Трамп повідомив, що лише через "півтора-два тижні" зможе сказати, чи обманює його російський диктатор щодо бажання завершити війну РФ проти України.