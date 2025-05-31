"Коалиция желающих" обдумывает изменение стратегии относительно Украины
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Политика
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"Коалиция желающих" обдумывает изменение стратегии относительно Украины

Что известно о тайных переговорах "Коалиции желающих"
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Как удалось узнать The Telegraph, европейские союзники пришли к выводу, что приоритетом в поддержке Украины должно стать не введение миротворцев, а долгосрочное укрепление обороноспособности Украины без помощи США.

Главные тезисы

  • На фоне возможного выхода США из мирных переговоров, союзники ищут альтернативные варианты.
  • Украина опасается, что Трамп оставит ее без поддержки со стороны Штатов.

Что известно о тайных переговорах "Коалиции желающих"

Согласно данным журналистов, сейчас союзников охватило беспокойство по поводу того, что американский лидер Дональд Трамп действительно может выйти из мирных переговоров.

Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на борту, — заявил СМИ западный чиновник, описавший атмосферу во время последней встречи союзников Украины как удручающую.

По словам инсайдера, сейчас в центре внимания проблема того, как обеспечить необходимую поддержку Украине в условиях, когода США будут предоставлять только ограниченные ресурсы, в том числе разведданные.

По состоянию на сегодняшний день лидеры Европы пришли к выводу, что нужно усилить санкционное давление на Россию.

Существует высокая вероятность того, что "Коалиция желающих" будет и дальше поддерживать усилия Трампа по достижению мира по просьбе украинской стороны.

Команда Владимира Зеленского опасается, что без этого Штаты могут прекратить поставки оружия и обмен разведданными.

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