"Коалиция желающих" обдумывает изменение стратегии относительно Украины

Как удалось узнать The Telegraph, европейские союзники пришли к выводу, что приоритетом в поддержке Украины должно стать не введение миротворцев, а долгосрочное укрепление обороноспособности Украины без помощи США.
Главные тезисы
- На фоне возможного выхода США из мирных переговоров, союзники ищут альтернативные варианты.
- Украина опасается, что Трамп оставит ее без поддержки со стороны Штатов.
Что известно о тайных переговорах "Коалиции желающих"
Согласно данным журналистов, сейчас союзников охватило беспокойство по поводу того, что американский лидер Дональд Трамп действительно может выйти из мирных переговоров.
По словам инсайдера, сейчас в центре внимания проблема того, как обеспечить необходимую поддержку Украине в условиях, когода США будут предоставлять только ограниченные ресурсы, в том числе разведданные.
По состоянию на сегодняшний день лидеры Европы пришли к выводу, что нужно усилить санкционное давление на Россию.
Существует высокая вероятность того, что "Коалиция желающих" будет и дальше поддерживать усилия Трампа по достижению мира по просьбе украинской стороны.
Команда Владимира Зеленского опасается, что без этого Штаты могут прекратить поставки оружия и обмен разведданными.
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