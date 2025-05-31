Как считает бывший ведущий аналитик по России в ЦРУ Эрик Чиарамелла, жадность российского диктатора Владимира Путина привела к тому, что он упустил шанс подписать с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским выгодное соглашение по завершению войны.
Главные тезисы
- Путин переоценил свои возможности в переговорах с Трампом.
- У президента США все еще есть шанс и ресурсы, чтобы остановить Россию.
Путин снова переиграл сам себя
Как известно, уже 2 июня Кремль планирует представить свой меморандум по завершению войны.
Существует высокая вероятность того, что украинский лидер Владимир Зеленский заблокирует этот документ из-за нереалистичности требований Москвы.
По мнению экс-аналитика ЦРУ, российский диктатор может не получить ничего, поскольку захотел забрать слишком много.
Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус считает, что Путин допустил ошибку, когда решил, что Трамп простит ему абсолютно все проделки и позволит захватить всю Украину.
Президент США теряет терпение по отношению к российскому диктатору, а Европа усиливает поддержку Украины на фоне последних событий.
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