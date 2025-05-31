Экс-аналитик ЦРУ указал на роковую ошибку Путина
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Политика
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Экс-аналитик ЦРУ указал на роковую ошибку Путина

Путин снова переиграл сам себя
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Источник:  The Washington Post

Как считает бывший ведущий аналитик по России в ЦРУ Эрик Чиарамелла, жадность российского диктатора Владимира Путина привела к тому, что он упустил шанс подписать с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским выгодное соглашение по завершению войны.

Главные тезисы

  • Путин переоценил свои возможности в переговорах с Трампом.
  • У президента США все еще есть шанс и ресурсы, чтобы остановить Россию.

Путин снова переиграл сам себя

Как известно, уже 2 июня Кремль планирует представить свой меморандум по завершению войны.

Существует высокая вероятность того, что украинский лидер Владимир Зеленский заблокирует этот документ из-за нереалистичности требований Москвы.

По мнению экс-аналитика ЦРУ, российский диктатор может не получить ничего, поскольку захотел забрать слишком много.

Война продолжится, вероятно, более жестоко, чем раньше. Города Украины будут обстреляны ракетами и беспилотниками, но и российские могут быть тоже. И Путин будет дальше, чем когда-либо, от своей цели создания дружественной, пророссийской Украины на своей границе, в результате чего получит более сильную и приближенную к Европе Украину — то, что он хотел предотвратить.

Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус считает, что Путин допустил ошибку, когда решил, что Трамп простит ему абсолютно все проделки и позволит захватить всю Украину.

Президент США теряет терпение по отношению к российскому диктатору, а Европа усиливает поддержку Украины на фоне последних событий.

Идея о том, что он может пробомбить себе путь к победе, сломав моральный дух Украины, вероятно, ошибочна. Войны так не работают.

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