Сотни животных погибли из-за атаки России на Сумщину

Ночью 31 мая российские дроны атаковали ферму в одном из сел Роменской общины Сумской области. Из-за этого вспыхнули хозяйственные постройки, погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна.

Последствия новой атаки РФ на Сумщину

Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, россияне ударили по хлебовозу в Роменщине — пострадал водитель.

В течение ночи враг атаковал Роменский район ракетами и дронами.

Российские ударный дрон попал в машину, которая развозила хлеб в Недригайловской общине.

Пострадал водитель — ему оказали медицинскую помощь. Также 5 вражеских БПЛА ударили по ферме в одном из сел Роменской общины. В результате атаки вспыхнули хозяйственные постройки, погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна. Олег Григоров Глава Сумской ОВА

По словам Григорова, на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки ликвидируют.

Россияне намеренно бьют по гражданской инфраструктуре — по тому, что кормит людей. Владельцам фермы мои соболезнования из-за потерь, — подчеркнул он. Поделиться

Кроме того, ночью под удар врага попала Тростянеччина.

По предварительным данным, армия РФ атаковала двумя ракетами и 13-ю БпЛА по сельскохозяйственным предприятиям. Никто не пострадал.