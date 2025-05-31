Сотни животных погибли из-за атаки России на Сумщину
Категория
Украина
Дата публикации

Сотни животных погибли из-за атаки России на Сумщину

Сумская ОВА
Последствия новой атаки РФ на Сумщину
Читати українською

Ночью 31 мая российские дроны атаковали ферму в одном из сел Роменской общины Сумской области. Из-за этого вспыхнули хозяйственные постройки, погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна.

Главные тезисы

  • Ликвидация последствий атак продолжается.
  • Россияне намеренно бьют по гражданской инфраструктуре – по тому, что кормит людей.

Последствия новой атаки РФ на Сумщину

Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, россияне ударили по хлебовозу в Роменщине — пострадал водитель.

В течение ночи враг атаковал Роменский район ракетами и дронами.

Российские ударный дрон попал в машину, которая развозила хлеб в Недригайловской общине.

Пострадал водитель — ему оказали медицинскую помощь. Также 5 вражеских БПЛА ударили по ферме в одном из сел Роменской общины. В результате атаки вспыхнули хозяйственные постройки, погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна.

Олег Григоров

Олег Григоров

Глава Сумской ОВА

По словам Григорова, на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки ликвидируют.

Россияне намеренно бьют по гражданской инфраструктуре — по тому, что кормит людей. Владельцам фермы мои соболезнования из-за потерь, — подчеркнул он.

Кроме того, ночью под удар врага попала Тростянеччина.

По предварительным данным, армия РФ атаковала двумя ракетами и 13-ю БпЛА по сельскохозяйственным предприятиям. Никто не пострадал.

В результате вражеских ударов сгорели помещения предприятий, транспорт.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили 7 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 31 мая 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией
Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 31 мая - что известно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В 11 населенных пунктах Сумщины объявили обязательную эвакуацию
Сумская ОВА
Обязательная эвакуация в Сумской области — список населенных пунктов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?