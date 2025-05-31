Сотни животных погибли из-за атаки России на Сумщину

Ночью 31 мая российские дроны атаковали ферму в одном из сел Роменской общины Сумской области. Из-за этого вспыхнули хозяйственные постройки, погибли сотни домашних животных, уничтожены десятки тонн зерна.
Главные тезисы
- Ликвидация последствий атак продолжается.
- Россияне намеренно бьют по гражданской инфраструктуре – по тому, что кормит людей.
Последствия новой атаки РФ на Сумщину
Как сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, россияне ударили по хлебовозу в Роменщине — пострадал водитель.
В течение ночи враг атаковал Роменский район ракетами и дронами.
Российские ударный дрон попал в машину, которая развозила хлеб в Недригайловской общине.
По словам Григорова, на месте работают все необходимые службы. Последствия атаки ликвидируют.
Кроме того, ночью под удар врага попала Тростянеччина.
По предварительным данным, армия РФ атаковала двумя ракетами и 13-ю БпЛА по сельскохозяйственным предприятиям. Никто не пострадал.
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