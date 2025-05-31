В 11 населенных пунктах Сумщины объявили обязательную эвакуацию
Категория
Украина
Дата публикации

В 11 населенных пунктах Сумщины объявили обязательную эвакуацию

Сумская ОВА
Обязательная эвакуация в Сумской области — список населенных пунктов
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31 мая официально стало известно, что глава Сумской ОВА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.

Главные тезисы

  • Контакт эвакуационного штаба в Сумском районе: 050 650 70 83.
  • Всем, кто нуждается в помощи, предоставляется транспорт, гуманитарная помощь, временное размещение и социальные выплаты.

Обязательная эвакуация в Сумской области — список населенных пунктов

По словам местных властей, это решение принято на фоне постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов пограничных общин.

Эвакуация проводится со следующих населенных пунктов:

▪️ Воробьевка (Речковская сельская община);

▪️ Штановка, Вороновка, Янченко (Белопольское городское общество);

▪️ Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянское городское общество);

▪️ Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская община).

Контакт эвакуационного штаба в Сумском районе: 050 650 70 83.

Кроме того, указано: всем нуждающимся в помощи оказывается транспорт, гуманитарная помощь, временное размещение и социальные выплаты.

Призываем жителей не медлить с решением об эвакуации. Остаться в зоне постоянной опасности — это прямая угроза вашей жизни и здоровью, — сказано в официальном заявлении Сумской ОВА.

Также указано, что по состоянию на сегодняшний день под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов Сумской области.

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