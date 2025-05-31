В 11 населенных пунктах Сумщины объявили обязательную эвакуацию

31 мая официально стало известно, что глава Сумской ОВА Олег Григоров подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района.

Обязательная эвакуация в Сумской области — список населенных пунктов

По словам местных властей, это решение принято на фоне постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов пограничных общин.

Эвакуация проводится со следующих населенных пунктов:

▪️ Воробьевка (Речковская сельская община);

▪️ Штановка, Вороновка, Янченко (Белопольское городское общество);

▪️ Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянское городское общество);

▪️ Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская община).

Контакт эвакуационного штаба в Сумском районе: 050 650 70 83.

Кроме того, указано: всем нуждающимся в помощи оказывается транспорт, гуманитарная помощь, временное размещение и социальные выплаты.

Призываем жителей не медлить с решением об эвакуации. Остаться в зоне постоянной опасности — это прямая угроза вашей жизни и здоровью, — сказано в официальном заявлении Сумской ОВА. Поделиться

Также указано, что по состоянию на сегодняшний день под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов Сумской области.