Украинские воины поразили 7 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли успешное атаку 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шести пунктах управления, 16 артиллерийских средствах и еще по одному другому важному объекту российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 31 мая 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 987330 (+1250) человек,

танков — 10867 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 22652 (+5) ед,

артиллерийских систем — 28475 (+54) ед,

РСЗО — 1400 (+2) ед,

средств ПВО — 1173 (+1) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 38215 (+145) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 50198 (+109) ед.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В течение 30 мая враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив четыре ракеты, и 85 авиаударов, сбросив 155 управляемых авиационных бомб.

Более того, россияне совершили 6071 обстрел, в том числе 88 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3767 дронов-камикадзе.