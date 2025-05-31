Украинские воины поразили 7 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли успешное атаку 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, шести пунктах управления, 16 артиллерийских средствах и еще по одному другому важному объекту российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1193-й день полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.
- Всего 30 мая на фронте произошло 191 боестолкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 31 мая 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.05.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 987330 (+1250) человек,
танков — 10867 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 22652 (+5) ед,
артиллерийских систем — 28475 (+54) ед,
РСЗО — 1400 (+2) ед,
средств ПВО — 1173 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 38215 (+145) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 50198 (+109) ед.
В течение 30 мая враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив четыре ракеты, и 85 авиаударов, сбросив 155 управляемых авиационных бомб.
Более того, россияне совершили 6071 обстрел, в том числе 88 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовали 3767 дронов-камикадзе.
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