Россия готовится подключить оккупированную ЗАЭС к своей энергосистеме

Представители Гринписа обратили внимание на то, что российские захватчики активно строят линии электропередач на оккупированном юго-востоке Украины. Это указывает на то, что оккупанты планируют подключить к своей энергосистеме захваченную Запорожскую АЭС.

Что известно о планах России

Согласно данным Гринписа, российские захватчики игнорируют все потенциальные угрозы и требуют решить вопрос о статусе ЗАЭС во время мирных переговоров.

Страна-агрессорка настроена перезапустить и эксплуатировать эту электростанцию.

Журналистам удалось узнать, что с начала февраля 2025 г. Россия построила более 80 км линий электропередачи и опор между оккупированными Мариуполем и Бердянском, вдоль побережья Азовского моря.

Последние действия врага указывают на то, что он намерен соединить новые линии электропередач с большой подстанцией под Мариуполем, подключенной к Запорожской атомной электростанции.

С заявлением по этому поводу выступил специалист по ядерной энергетике из Гринпис Украины Шон Берни.

План Путина по перезапуску Запорожской атомной электростанции зависит от строительства новых линий электропередач — это первое вещественное доказательство этих планов, подчеркнул он. Поделиться

Пока не удалось узнать, намерена ли страна-агрессорка запустить ЗАЭС уже после завершения войны или во время продолжения боевых действий.