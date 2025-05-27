Россия готовится подключить оккупированную ЗАЭС к своей энергосистеме
Категория
Украина
Дата публикации

Россия готовится подключить оккупированную ЗАЭС к своей энергосистеме

Что известно о планах России
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Источник:  The New York Times

Представители Гринписа обратили внимание на то, что российские захватчики активно строят линии электропередач на оккупированном юго-востоке Украины. Это указывает на то, что оккупанты планируют подключить к своей энергосистеме захваченную Запорожскую АЭС.

Главные тезисы

  • Российские захватчики игнорируют все потенциальные угрозы ради достижения своей цели.
  • Москва также хочет решить вопрос о статусе ЗАЭС во время мирных переговоров с Украиной.

Что известно о планах России

Согласно данным Гринписа, российские захватчики игнорируют все потенциальные угрозы и требуют решить вопрос о статусе ЗАЭС во время мирных переговоров.

Страна-агрессорка настроена перезапустить и эксплуатировать эту электростанцию.

Журналистам удалось узнать, что с начала февраля 2025 г. Россия построила более 80 км линий электропередачи и опор между оккупированными Мариуполем и Бердянском, вдоль побережья Азовского моря.

Последние действия врага указывают на то, что он намерен соединить новые линии электропередач с большой подстанцией под Мариуполем, подключенной к Запорожской атомной электростанции.

С заявлением по этому поводу выступил специалист по ядерной энергетике из Гринпис Украины Шон Берни.

План Путина по перезапуску Запорожской атомной электростанции зависит от строительства новых линий электропередач — это первое вещественное доказательство этих планов, подчеркнул он.

Пока не удалось узнать, намерена ли страна-агрессорка запустить ЗАЭС уже после завершения войны или во время продолжения боевых действий.

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