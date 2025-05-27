Росія готується підключити окуповану ЗАЕС до своєї енергосистеми
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія готується підключити окуповану ЗАЕС до своєї енергосистеми

Що відомо про плани Росії
Джерело:  The New York Times

Представники Грінпісу звернули увагу на те, російські загарбники активно будують лінії електропередач на окупованому південному сході України. Це вказує на те, що окупанти мають намір підключити до своєї енергосистеми захоплену Запорізьку АЕС.

Головні тези:

  • Російські загарбники ігнорують усі потенційні загрози заради досягнення своєї цілі.
  • Москва також хоче вирішити питання статусу ЗАЕС під час мирних переговорів з Україною.

Що відомо про плани Росії

Згідно з даними Грінпісу, російські загарбники ігнорують усі потенційні загрози і вимагає вирішити питання про статус ЗАЕС під час мирних переговорів.

Країна-агресорка налаштована перезапустити й експлуатувати цю електростанцію.

Журналістам вдалося дізнатися, що від початку лютого 2025 року Росія побудувала понад 80 км ліній електропередачі та опор між окупованими Маріуполем і Бердянськом, уздовж узбережжя Азовського моря.

Останні дії ворога вказують на те, що він має намір з'єднати нові лінії електропередач із великою підстанцією під Маріуполем, яка була підключена до Запорізької атомної електростанції.

З заявою з цього приводу виступив фахівець із ядерної енергетики з Грінпіс України Шон Берні.

План Путіна щодо перезапуску Запорізької атомної електростанції залежить від будівництва нових ліній електропередач — це перший речовий доказ цих планів, — наголосив він.

Наразі не вдалося дізнатися, чи планує країна-агресорка запустити ЗАЕС уже після завершення війни, чи під час продовження бойових дій.

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