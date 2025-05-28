Россия заключила украинских военнопленных в более чем 300 закрытых колониях

На территории России, временно оккупированных регионов Украины и Беларуси функционируют не менее 300 мест содержания украинских военнопленных и гражданских.
Главные тезисы
- Более 300 мест содержания украинских военнопленных и гражданских функционируют в России и на оккупированных территориях.
- Россия удерживает украинцев в 300 закрытых колониях, где применяются пытки и жестокие методы в обращении с пленными.
- В отличие от Украины, в России нет доступа международных организаций к объектам содержания украинских военнопленных, что означает отсутствие контроля над ситуацией.
Россия удерживает украинцев в 300 закрытых колониях
Об этом заявил представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Олег Гущин.
По словам Гущина, в отличие от Украины, которая имеет только 10 таких объектов (5 лагерей и 5 временных пунктов), и к которым имеют свободный доступ международные организации — в частности, Красный Крест, ООН и правозащитники, — в России ситуация кардинально иная.
Россия имеет 300 включительно с оккупированными территориями, включая республику Беларусь. Ни в одной из них нет доступа никого — ни Красного Креста, ни ООН, ни ОБСЕ, ни просто правозащитников.
На днях Associated Press сообщило, что с начала полномасштабного вторжения в российском плену погибли более 200 украинских военных. По информации издания, многие из них умерли в результате пыток.
Кроме того, Россия регулярно применяет пытки в отношении украинских военнопленных. По словам Нестора Барчука — представителя отдела международного сотрудничества 1-го корпуса НГУ "Азов", — российские военные начали распространять специальные инструкции, в которых подробно описаны методы жестокого обращения.
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