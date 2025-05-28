Россия заключила украинских военнопленных в более чем 300 закрытых колониях

На территории России, временно оккупированных регионов Украины и Беларуси функционируют не менее 300 мест содержания украинских военнопленных и гражданских.

Россия удерживает украинцев в 300 закрытых колониях

Об этом заявил представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Олег Гущин.

Как вы думаете, сколько мест содержания украинских пленных и гражданских есть в России и на оккупированных территориях? Поделиться

По словам Гущина, в отличие от Украины, которая имеет только 10 таких объектов (5 лагерей и 5 временных пунктов), и к которым имеют свободный доступ международные организации — в частности, Красный Крест, ООН и правозащитники, — в России ситуация кардинально иная.

Россия имеет 300 включительно с оккупированными территориями, включая республику Беларусь. Ни в одной из них нет доступа никого — ни Красного Креста, ни ООН, ни ОБСЕ, ни просто правозащитников.

На днях Associated Press сообщило, что с начала полномасштабного вторжения в российском плену погибли более 200 украинских военных. По информации издания, многие из них умерли в результате пыток.

Один из случаев жестокого обращения стал известен 24 апреля, когда в Украину было возвращено тело журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену. Причину смерти пока не удалось точно установить. Впрочем, некоторые медиа обнародовали расследование, согласно которому тело журналистки было возвращено без части внутренних органов. Поделиться

Кроме того, Россия регулярно применяет пытки в отношении украинских военнопленных. По словам Нестора Барчука — представителя отдела международного сотрудничества 1-го корпуса НГУ "Азов", — российские военные начали распространять специальные инструкции, в которых подробно описаны методы жестокого обращения.