Росія ув'язнила українських військовополонених у понад 300 закритих колоніях
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Росія ув'язнила українських військовополонених у понад 300 закритих колоніях

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Джерело:  online.ua

На території Росії, тимчасово окупованих регіонів України та в Білорусі функціонують щонайменше 300 місць утримання українських військовополонених та цивільних.

Головні тези:

  • Понад 300 місць утримання українських військовополонених та цивільних функціонують у Росії, окупованих регіонах України та в Білорусі.
  • Російські військові застосовують тортури та жорстокі методи стосовно українських військовополонених.
  • На відміну від України, де маємо доступ до 10 об'єктів утримання через міжнародні організації, в Росії існують 300 місць забороненого доступу.

Росія утримує українців у 300 закритих колоніях

Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин.

Як ви думаєте, скільки місць тримання українських полонених та цивільних є в Росії та на окупованих територіях? 5, може 10, може 20, може 100? 300.

За словами Гущина, на відміну від України, яка має лише 10 таких обʼєктів (5 таборів і 5 тимчасових пунктів), і до яких мають вільний доступ міжнародні організації — зокрема Червоний Хрест, ООН та правозахисники, — у Росії ситуація кардинально інша.

Росія має 300 включно з окупованими територіями включно з республікою Білорусь. До жодної з них немає доступу нікого — ані Червоного Хреста, ані ООН, ані ОБСЄ, ані просто правозахисників.

Днями Associated Press повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення в російському полоні загинули понад 200 українських військових. За інформацією видання, чимало з них померли внаслідок катувань.

Один із випадків жорстокого поводження став відомий 24 квітня, коли в Україну було повернуто тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні. Причину смерті наразі не вдалося точно встановити. Утім, деякі медіа оприлюднили розслідування, згідно з яким тіло журналістки було повернуто без частини внутрішніх органів.

Крім того, Росія регулярно застосовує тортури щодо українських військовополонених. За словами Нестора Барчука — представника відділу міжнародного співробітництва 1-го корпусу НГУ "Азов", — наразі російські військові почали поширювати спеціальні інструкції, в яких докладно описано методи жорстокого поводження.

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