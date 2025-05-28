Росія ув'язнила українських військовополонених у понад 300 закритих колоніях

На території Росії, тимчасово окупованих регіонів України та в Білорусі функціонують щонайменше 300 місць утримання українських військовополонених та цивільних.
Головні тези:
- Понад 300 місць утримання українських військовополонених та цивільних функціонують у Росії, окупованих регіонах України та в Білорусі.
- Російські військові застосовують тортури та жорстокі методи стосовно українських військовополонених.
- На відміну від України, де маємо доступ до 10 об'єктів утримання через міжнародні організації, в Росії існують 300 місць забороненого доступу.
Росія утримує українців у 300 закритих колоніях
Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин.
За словами Гущина, на відміну від України, яка має лише 10 таких обʼєктів (5 таборів і 5 тимчасових пунктів), і до яких мають вільний доступ міжнародні організації — зокрема Червоний Хрест, ООН та правозахисники, — у Росії ситуація кардинально інша.
Росія має 300 включно з окупованими територіями включно з республікою Білорусь. До жодної з них немає доступу нікого — ані Червоного Хреста, ані ООН, ані ОБСЄ, ані просто правозахисників.
Днями Associated Press повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення в російському полоні загинули понад 200 українських військових. За інформацією видання, чимало з них померли внаслідок катувань.
Крім того, Росія регулярно застосовує тортури щодо українських військовополонених. За словами Нестора Барчука — представника відділу міжнародного співробітництва 1-го корпусу НГУ "Азов", — наразі російські військові почали поширювати спеціальні інструкції, в яких докладно описано методи жорстокого поводження.
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