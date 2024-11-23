Росія масово готує "спеціалістів" для катування українських бранців — ГУР

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що в Росії діє система катувань українських військовополонених, за яку відповідають "окремі люди".
Головні тези:
- Росія масово готує «спеціалістів» для катування українських бранців, розкритою Головним управлінням розвідки Міноборони.
- Більше 95% звільнених українських військовослужбовців стали жертвами тортур та порушень міжнародного гуманітарного права від боку Росії.
- Україна продовжує працювати над поверненням українських полонених і викрадених цивільних, не допускаючи систематичних катувань в полоні.
- Українські військовополонені зазнають жорстокого обходження та катувань на всіх етапах утримання в російському полоні.
- Звіт УВКПЛ підтверджує наявність катувань, що включають фізичні та психологічні тортури, що спрямовані на ламання особистості українських військовополонених.
Росія створила спеціальну систему катувань для українських бранців - ГУР
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов під час форуму "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни".
Він зазначив, що згідно з дослідженням ООН, понад 95% звільнених з російського полону військовослужбовців піддавались тортурам або зазнали наслідків інших порушень Міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.
За його словами, структури, які відповідальні за моніторинг дотримання і захист Женевських конвенцій і гуманітарного права, фактично не працюють. Зокрема, йдеться про Міжнародний комітет Червоного Хреста, якого Росія не допускає до місць утримання, не залучає до підготовки й обміну.
Водночас і позиція МКЧХ, відверто кажучи, в багатьох випадках мала б бути значно більш проактивною. І там, де зафіксовано абсолютно кричущі приклади порушення Женевських конвенцій з боку РФ, про це має говорити не Україна як жертва, а ті структури, які відповідають за контроль дотримання й виконання Женевських конвенцій, чого в багатьох випадках немає.
Представник ГУР зазначив, що навіть в таких умовах Україна продовжує працювати над поверненням з неволі українських полонених захисників і викрадених цивільних. Так, за час повномасштабного вторгнення відбулось уже 58 обмінів: майже 4 тис. українців вдалося повернути додому.
На жаль, про тисячі інших іще йдуть перемовини. І за них треба боротися: і за військових, і за цивільних.
Українські військовополонені зазнають систематичних катувань на всіх етапах полону РФ
Згідно зі звітом УВКПЛ, росіяни систематично катують і жорстоко поводяться з українськими військовополоненими.
Із 174 опитаних військовополонених 169 свідчили, що знущання поширені під час допитів, прийому до місць утримання та щоденних процедур інтернування. Ці свідчення підтверджені іншими джерелами.
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