Росія масово готує "спеціалістів" для катування українських бранців — ГУР
Категорія
Світ
Дата публікації

Росія масово готує "спеціалістів" для катування українських бранців — ГУР

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Російскька катівня

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що в Росії діє система катувань українських військовополонених, за яку відповідають "окремі люди".

Головні тези:

  • Росія масово готує «спеціалістів» для катування українських бранців, розкритою Головним управлінням розвідки Міноборони.
  • Більше 95% звільнених українських військовослужбовців стали жертвами тортур та порушень міжнародного гуманітарного права від боку Росії.
  • Україна продовжує працювати над поверненням українських полонених і викрадених цивільних, не допускаючи систематичних катувань в полоні.
  • Українські військовополонені зазнають жорстокого обходження та катувань на всіх етапах утримання в російському полоні.
  • Звіт УВКПЛ підтверджує наявність катувань, що включають фізичні та психологічні тортури, що спрямовані на ламання особистості українських військовополонених.

Росія створила спеціальну систему катувань для українських бранців - ГУР

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов під час форуму "Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни".

За це (систему катувань – ред.) відповідають окремі люди. Так готують окремих "спеціалістів" – види тортур описані, і за ними вчаться. Це те, що не може собі уявити будь-який представник західної цивілізованої країни.

Андрій Юсов

Андрій Юсов

Представник ГУР МО

Він зазначив, що згідно з дослідженням ООН, понад 95% звільнених з російського полону військовослужбовців піддавались тортурам або зазнали наслідків інших порушень Міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій.

У більшості випадків йшлось не про застосування сили з метою отримати інформацію. Це навмисні катування, щоб зламати опір людини, зламати особистість, принизити гідність та змусити відмовитись від всього, що цінне для цієї людини. Або зламати того, хто поруч із ним.

За його словами, структури, які відповідальні за моніторинг дотримання і захист Женевських конвенцій і гуманітарного права, фактично не працюють. Зокрема, йдеться про Міжнародний комітет Червоного Хреста, якого Росія не допускає до місць утримання, не залучає до підготовки й обміну.

Водночас і позиція МКЧХ, відверто кажучи, в багатьох випадках мала б бути значно більш проактивною. І там, де зафіксовано абсолютно кричущі приклади порушення Женевських конвенцій з боку РФ, про це має говорити не Україна як жертва, а ті структури, які відповідають за контроль дотримання й виконання Женевських конвенцій, чого в багатьох випадках немає.

Представник ГУР зазначив, що навіть в таких умовах Україна продовжує працювати над поверненням з неволі українських полонених захисників і викрадених цивільних. Так, за час повномасштабного вторгнення відбулось уже 58 обмінів: майже 4 тис. українців вдалося повернути додому.

На жаль, про тисячі інших іще йдуть перемовини. І за них треба боротися: і за військових, і за цивільних.

Українські військовополонені зазнають систематичних катувань на всіх етапах полону РФ

Згідно зі звітом УВКПЛ, росіяни систематично катують і жорстоко поводяться з українськими військовополоненими.

Із 174 опитаних військовополонених 169 свідчили, що знущання поширені під час допитів, прийому до місць утримання та щоденних процедур інтернування. Ці свідчення підтверджені іншими джерелами.

Катування включають побиття, електрошок, сексуальне насильство, удушення, тривале утримання в напружених позах, примусові фізичні вправи, позбавлення сну, імітацію страт і погрози.

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