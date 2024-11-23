Россия массово готовит "специалистов" для пыток украинских пленников — ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что в России действует система пыток украинских военнопленных, за которую отвечают "отдельные люди".
Главные тезисы
- Россия массово готовит “специалистов” для пыток украинских пленников, подтверждено ГУР и УВКПЧ.
- Более 95% украинских военнослужащих, освобожденных из российского плена, стали жертвами пыток и нарушений международного гуманитарного права.
- Российская система пыток включает физические и психологические методы, направленные на ломание личности и достоинства украинских военнопленных.
- Структуры, ответственные за мониторинг соблюдения Женевских конвенций, не работают должным образом, что подтверждает необходимость борьбы за защиту украинских пленников.
- Украина продолжает усилия по возвращению пленных и похищенных гражданских, не допуская систематических пыток в плену и поддерживая обмен инфомацией с международными организациями.
Россия создала специальную систему пыток для украинских пленников — ГУР
Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов во время форума "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".
Он отметил, что согласно исследованию ООН, более 95% освобожденных из российского плена военнослужащих подвергались пыткам или подверглись другим нарушениям Международного гуманитарного права и Женевских конвенций.
По его словам, структуры, ответственные за мониторинг соблюдения и защиты Женевских конвенций и гуманитарного права, фактически не работают. В частности, речь идет о Международном комитете Красного Креста, который Россия не допускает к местам содержания, не привлекает к подготовке и обмену.
В то же время и позиция МККК, откровенно говоря, во многих случаях должна быть значительно проактивнее. И там, где зафиксированы абсолютно вопиющие примеры нарушения Женевских конвенций со стороны РФ, об этом должна говорить не Украина как жертва, а те структуры, которые отвечают за контроль. соблюдение и исполнение Женевских конвенций, чего во многих случаях нет.
Представитель ГУР отметил, что даже в таких условиях Украина продолжает работать над возвращением из неволи украинских пленных защитников и похищенных гражданских. Так, за время полномасштабного вторжения произошло уже 58 обменов: около 4 тыс. украинцев удалось вернуть домой
К сожалению, о тысячах других еще идут переговоры. И за них нужно бороться: и за военных, и за гражданских.
Украинские военнопленные подвергаются систематическим пыткам на всех этапах плена РФ
Согласно отчету УВКПЧ, россияне систематически пытают и жестоко обращаются с украинскими военнопленными.
Из 174 опрошенных военнопленных 169 свидетельствовали, что издевательства распространены во время допросов, приема мест содержания и ежедневных процедур интернирования. Эти свидетельства подтверждены другими источниками.
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