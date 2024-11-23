Россия массово готовит "специалистов" для пыток украинских пленников — ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что в России действует система пыток украинских военнопленных, за которую отвечают "отдельные люди".

Россия создала специальную систему пыток для украинских пленников — ГУР

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов во время форума "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

За это (систему пыток — ред.) отвечают отдельные люди. Так готовят отдельных "специалистов" - виды пыток описаны, и за ними учатся. Андрей Юсов Представитель ГУР МО

Он отметил, что согласно исследованию ООН, более 95% освобожденных из российского плена военнослужащих подвергались пыткам или подверглись другим нарушениям Международного гуманитарного права и Женевских конвенций.

В большинстве случаев речь не шла о применении силы с целью получить информацию. Это намеренные пытки, чтобы сломить сопротивление человека, сломить личность, унизить достоинство и заставить отказаться от всего, что ценно этому человеку. Или сломать того, кто рядом с ним. Поделиться

По его словам, структуры, ответственные за мониторинг соблюдения и защиты Женевских конвенций и гуманитарного права, фактически не работают. В частности, речь идет о Международном комитете Красного Креста, который Россия не допускает к местам содержания, не привлекает к подготовке и обмену.

В то же время и позиция МККК, откровенно говоря, во многих случаях должна быть значительно проактивнее. И там, где зафиксированы абсолютно вопиющие примеры нарушения Женевских конвенций со стороны РФ, об этом должна говорить не Украина как жертва, а те структуры, которые отвечают за контроль. соблюдение и исполнение Женевских конвенций, чего во многих случаях нет.

Представитель ГУР отметил, что даже в таких условиях Украина продолжает работать над возвращением из неволи украинских пленных защитников и похищенных гражданских. Так, за время полномасштабного вторжения произошло уже 58 обменов: около 4 тыс. украинцев удалось вернуть домой

К сожалению, о тысячах других еще идут переговоры. И за них нужно бороться: и за военных, и за гражданских.

Украинские военнопленные подвергаются систематическим пыткам на всех этапах плена РФ

Согласно отчету УВКПЧ, россияне систематически пытают и жестоко обращаются с украинскими военнопленными.

Из 174 опрошенных военнопленных 169 свидетельствовали, что издевательства распространены во время допросов, приема мест содержания и ежедневных процедур интернирования. Эти свидетельства подтверждены другими источниками.