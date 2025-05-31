Українські воїни уразили 7 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України завдали успішно атакували 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шістьох пунктах управління, 16 артилерійських засобах та ще по одному іншому важливому об’єкту російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1193 день повномасштабної збройної агресії РФ проти України.
- Загалом 30 травня на фронті відбулося 191 боєзіткнення.
Втрати армії РФ станом на 31 травня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 987330 (+1250) осіб,
танків — 10867 (+2) од,
бойових броньованих машин — 22652 (+5) од,
артилерійських систем — 28475 (+54) од,
РСЗВ — 1400 (+2) од,
засобів ППО — 1173 (+1) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 38215 (+145) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 50198 (+109) од.
Протягом 30 травня ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, та 85 авіаударів, скинувши 155 керованих авіаційних бомб.
Ба більше, росіяни здійснили 6071 обстріл, зокрема 88 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використали 3767 дронів-камікадзе.
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