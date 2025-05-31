Росіяни вбили дитину в Запорізькій області
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни вбили дитину в Запорізькій області

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Що відомо про ситуацію на Запоріжжі
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Російські загарбники вдарили КАБами по прифронтовому селу Пологівського району Запорізької області. Жертвою цієї атаки стала 9-річна дівчинка, її життя не вдалося врятувати.

Головні тези:

  • Протягом минулої доби ворог завдав 205 артударів по території області.
  • Пошкоджено багато квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

Що відомо про ситуацію на Запоріжжі

Про ситуацію в області розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, одна дитина загинула та ще одна поранена внаслідок ворожих ударів.

Загинула 9-річна дівчинка, поранений 16-річний хлопець.Такими є наслідки ворожої атаки по прифронтовому селу Пологівського району.

Іван Федоров

Іван Федоров

Голова Запорізької ОВА

Він також офіційно підтвердив, що російські окупанти влучили КАБами по житловій забудові.

Один будинок зруйнували. Ще декілька будинків, автівки та господарчі споруди пошкоджені вибуховою хвилею.

Що також важливо розуміти, протягом доби росіяни завдали 628 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області

Ворог здійснив 40 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Залізничному, Долинці, Верхній Терсі, Варварівці, Рівнопіллю, Преображенці, Малинівці, Затишшю, Ольгівському, Полтавці, Новодарівці, Малій Токмачці, Зеленому, — розповідає Іван Федоров.

За його словами, загалом надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

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