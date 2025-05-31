Россияне убили ребенка в Запорожской области

Российские захватчики ударили КАБами по прифронтовой деревне Пологовского района Запорожской области. Жертвой этой атаки стала девятилетняя девочка, ее жизнь не удалось спасти.

Что известно о ситуации на Запорожье

О ситуации в области рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, один ребенок погиб и еще один ранен в результате вражеских ударов.

Погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний парень. Таковы последствия вражеской атаки по прифронтовой деревне Пологовского района. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

Он также официально подтвердил, что российские оккупанты попали КАБами по жилой застройке.

Один дом был разрушен. Еще несколько домов, автомобили и хозяйственные постройки повреждены взрывной волной.

Что также важно понимать, в течение суток россияне нанесли 628 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области.

Враг совершил 40 авиационных обстрелов по Гуляйполю, Железнодорожному, Долинке, Верхней Терсе, Варваровке, Ровнополью, Преображенке, Малиновке, Затишье, Ольговскому, Полтавке, Новодаровке, Малой Токмачке, Зеленому, — рассказывает Иван Федоров. Поделиться

По его словам, всего поступило 34 сообщения о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.