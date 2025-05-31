Россияне убили ребенка в Запорожской области
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне убили ребенка в Запорожской области

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Что известно о ситуации на Запорожье
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Российские захватчики ударили КАБами по прифронтовой деревне Пологовского района Запорожской области. Жертвой этой атаки стала девятилетняя девочка, ее жизнь не удалось спасти.

Главные тезисы

  • За прошедшие сутки враг нанес 205 артударов по территории области.
  • Повреждены многие квартиры, частные дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

Что известно о ситуации на Запорожье

О ситуации в области рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, один ребенок погиб и еще один ранен в результате вражеских ударов.

Погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний парень. Таковы последствия вражеской атаки по прифронтовой деревне Пологовского района.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

Он также официально подтвердил, что российские оккупанты попали КАБами по жилой застройке.

Один дом был разрушен. Еще несколько домов, автомобили и хозяйственные постройки повреждены взрывной волной.

Что также важно понимать, в течение суток россияне нанесли 628 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области.

Враг совершил 40 авиационных обстрелов по Гуляйполю, Железнодорожному, Долинке, Верхней Терсе, Варваровке, Ровнополью, Преображенке, Малиновке, Затишье, Ольговскому, Полтавке, Новодаровке, Малой Токмачке, Зеленому, — рассказывает Иван Федоров.

По его словам, всего поступило 34 сообщения о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

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