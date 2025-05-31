Россияне убили ребенка в Запорожской области

Российские захватчики ударили КАБами по прифронтовой деревне Пологовского района Запорожской области. Жертвой этой атаки стала девятилетняя девочка, ее жизнь не удалось спасти.
Главные тезисы
- За прошедшие сутки враг нанес 205 артударов по территории области.
- Повреждены многие квартиры, частные дома, автомобили и объекты инфраструктуры.
Что известно о ситуации на Запорожье
О ситуации в области рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, один ребенок погиб и еще один ранен в результате вражеских ударов.
Он также официально подтвердил, что российские оккупанты попали КАБами по жилой застройке.
Один дом был разрушен. Еще несколько домов, автомобили и хозяйственные постройки повреждены взрывной волной.
Что также важно понимать, в течение суток россияне нанесли 628 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области.
По его словам, всего поступило 34 сообщения о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-