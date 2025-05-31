Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 31 мая - что известно
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В ночь 31 мая защитники украинского неба смогли уничтожить 3 российские авиационные ракеты и обезвредить 69 вражеских дронов.

Главные тезисы

  • Основные направления воздушного удара – Харьковщина, Сумщина и Донецкая область.
  • Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях.

Атака РФ на Украину 31 мая — что известно

Российские захватчики совершали атаку 114 средствами воздушного нападения:

  • 107 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма;

  • 2 реактивными ударными БпЛА (неустановленного типа) из Белгородской обл.

  • 2 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл.

  • 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской обл. — РФ.

Главные направления воздушного удара — Харьковщина, Сумщина и Донецкая область.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 противовоздушной обороной обезврежено 69 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны.

Также отмечено, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях.

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