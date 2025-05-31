Силы ПВО объявили результаты воздушного боя с Россией

В ночь 31 мая защитники украинского неба смогли уничтожить 3 российские авиационные ракеты и обезвредить 69 вражеских дронов.
Главные тезисы
- Основные направления воздушного удара – Харьковщина, Сумщина и Донецкая область.
- Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях.
Атака РФ на Украину 31 мая — что известно
Российские захватчики совершали атаку 114 средствами воздушного нападения:
107 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Миллерово, Шаталово, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма;
2 реактивными ударными БпЛА (неустановленного типа) из Белгородской обл.
2 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл.
3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской обл. — РФ.
Главные направления воздушного удара — Харьковщина, Сумщина и Донецкая область.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Также отмечено, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 13 локациях.
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