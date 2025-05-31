Сили ППО оголосили результати повітряного бою з Росією

Протягом ночі 31 травня захисники українського неба змогли знищити 3 російські авіаційні ракети та знешкодити 69 ворожих дронів.
Головні тези:
- Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина та Донеччина.
- Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях.
Атака РФ на Україну 31 травня — що відомо
Російські загарбники здійснювали атаку 114-ма засобами повітряного нападу:
107 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму;
2 реактивними ударними БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської обл. — РФ;
2 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. — РФ;
3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської обл. — РФ.
Головна напрямки повітряного удару — Харківщина, Сумщина та Донеччина.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Також вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях.
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