В 11 населених пунктах Сумщини оголосили обов’язкову евакуацію

31 травня офіційно стало відомо, що очільник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району.
Головні тези:
- Контакт евакуаційного штабу в Сумському районі: 050 650 70 83.
- Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати.
Обов’язкова евакуація на Сумщині — список населених пунктів
За словами місцевої влади, це рішення ухвалене на тлі постійної загрози життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад.
Евакуація проводиться з таких населених пунктів:
▪️ Горобівка (Річківська сільська громада);
▪️ Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);
▪️ Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);
▪️ Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).
Контакт евакуаційного штабу в Сумському районі: 050 650 70 83.
Окрім того, наголошується: всім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати.
Також вказано, що станом на сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.
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