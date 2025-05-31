В 11 населених пунктах Сумщини оголосили обов’язкову евакуацію
Категорія
Україна
Дата публікації

В 11 населених пунктах Сумщини оголосили обов’язкову евакуацію

Сумська ОВА
Обов’язкова евакуація на Сумщині - список населених пунктів

31 травня офіційно стало відомо, що очільник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію жителів ще 11 населених пунктів Сумського району.

Головні тези:

  • Контакт евакуаційного штабу в Сумському районі: 050 650 70 83.
  • Усім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати.

Обов’язкова евакуація на Сумщині — список населених пунктів

За словами місцевої влади, це рішення ухвалене на тлі постійної загрози життю цивільного населення внаслідок обстрілів прикордонних громад.

Евакуація проводиться з таких населених пунктів:

▪️ Горобівка (Річківська сільська громада);

▪️ Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);

▪️ Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);

▪️ Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

Контакт евакуаційного штабу в Сумському районі: 050 650 70 83.

Окрім того, наголошується: всім, хто потребує допомоги, надається транспорт, гуманітарна допомога, тимчасове розміщення та соціальні виплати.

Закликаємо жителів не зволікати з рішенням про евакуацію. Залишатися в зоні постійної небезпеки — це пряма загроза вашому життю та здоров’ю, — йдеться в офіційній заяві Сумської ОВА.

Також вказано, що станом на сьогодні під обов’язкову евакуацію підпадають 213 населених пунктів Сумської області.

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