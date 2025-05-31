Сотні тварин загинули через атаку Росії на Сумщину

Уночі 31 травня російські дрони атакували ферму в одному із сіл Роменської громади на Сумської області. Через це спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна.
Головні тези:
- Охтирська РВА – на зв’язку з власниками пошкоджених підприємств. Ліквідація наслідків атаки триває.
- Росіяни навмисно б’ють по цивільній інфраструктурі – по тому, що годує людей.
Наслідки нової атаки РФ на Сумщину
Як повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, росіяни вдарили по хлібовозці на Роменщині — постраждав водій.
Протягом ночі ворог атакував Роменський район ракетами та дронами.
Російські ударний дрон поцілив у автівку, яка розвозила хліб у Недригайлівській громаді.
За словами Григорова, на місці працюють усі необхідні служби. Наслідки атаки ліквідовують.
Окрім того, вночі під удар ворога потрапила Тростянеччина.
За попередніми даним, армія РФ атакувала двома ракетами та 13-ма БпЛА по сільськогосподарським підприємствам. Ніхто не постраждав.
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