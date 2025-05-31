Як вважає колишній провідний аналітик по Росії в ЦРУ Ерік Чіарамелла, жадібність російського диктатора Володимира Путіна призвела до того, що він втратив шанс підписати з президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським вигідну угоду щодо завершення війни.

Путін знову переграв сам себе

Як відомо, уже 2 червня Кремль планує представити свій меморандум щодо завершення війни.

Існує висока ймовірність того, що український лідер Володимир Зеленський заблокує цей документ через нереалістичність вимог Москви.

На переконання ексаналітика ЦРУ, російський диктатор може не отримати нічого, оскільки захотів забрати занадто багато.

Війна продовжиться, ймовірно, більш жорстоко, ніж раніше. Міста України будуть обстріляні ракетами і безпілотниками, але й російські можуть бути теж. І Путін буде далі, ніж будь-коли, від своєї мети створення дружньої, проросійської України на своєму кордоні, унаслідок чого отримає сильнішу і наближену до Європи Україну — те, чого він хотів запобігти. Поширити

Оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус вважає, що Путін припустився помилки, коли вирішив, що Трамп пробачить йому абсолютно всі витівки та дозволить захопити всю Україну.

Президент США втрачає терпіння щодо російського диктатора, а Європа посилює підтримку України на тлі останніх подій.