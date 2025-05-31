Ексаналітик ЦРУ вказав на фатальну помилку Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Ексаналітик ЦРУ вказав на фатальну помилку Путіна

Путін
Джерело:  The Washington Post

Як вважає колишній провідний аналітик по Росії в ЦРУ Ерік Чіарамелла, жадібність російського диктатора Володимира Путіна призвела до того, що він втратив шанс підписати з президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським вигідну угоду щодо завершення війни.

Головні тези:

  • Путін переоцінив свої можливості у переговорах з Трампом.
  • Президент США все ще має шанс та ресурси, щоб зупинити Росію.

Путін знову переграв сам себе

Як відомо, уже 2 червня Кремль планує представити свій меморандум щодо завершення війни.

Існує висока ймовірність того, що український лідер Володимир Зеленський заблокує цей документ через нереалістичність вимог Москви.

На переконання ексаналітика ЦРУ, російський диктатор може не отримати нічого, оскільки захотів забрати занадто багато.

Війна продовжиться, ймовірно, більш жорстоко, ніж раніше. Міста України будуть обстріляні ракетами і безпілотниками, але й російські можуть бути теж. І Путін буде далі, ніж будь-коли, від своєї мети створення дружньої, проросійської України на своєму кордоні, унаслідок чого отримає сильнішу і наближену до Європи Україну — те, чого він хотів запобігти.

Оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус вважає, що Путін припустився помилки, коли вирішив, що Трамп пробачить йому абсолютно всі витівки та дозволить захопити всю Україну.

Президент США втрачає терпіння щодо російського диктатора, а Європа посилює підтримку України на тлі останніх подій.

Ідея про те, що він може пробомбити собі шлях до перемоги, зламавши моральний дух України, імовірно, помилкова. Війни так не працюють.

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