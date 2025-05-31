Ексаналітик ЦРУ вказав на фатальну помилку Путіна

Як вважає колишній провідний аналітик по Росії в ЦРУ Ерік Чіарамелла, жадібність російського диктатора Володимира Путіна призвела до того, що він втратив шанс підписати з президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським вигідну угоду щодо завершення війни.
Головні тези:
- Путін переоцінив свої можливості у переговорах з Трампом.
- Президент США все ще має шанс та ресурси, щоб зупинити Росію.
Путін знову переграв сам себе
Як відомо, уже 2 червня Кремль планує представити свій меморандум щодо завершення війни.
Існує висока ймовірність того, що український лідер Володимир Зеленський заблокує цей документ через нереалістичність вимог Москви.
На переконання ексаналітика ЦРУ, російський диктатор може не отримати нічого, оскільки захотів забрати занадто багато.
Оглядач The Washington Post Девід Ігнатіус вважає, що Путін припустився помилки, коли вирішив, що Трамп пробачить йому абсолютно всі витівки та дозволить захопити всю Україну.
Президент США втрачає терпіння щодо російського диктатора, а Європа посилює підтримку України на тлі останніх подій.
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