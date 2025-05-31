Сырский заявил о резком изменении ситуации на Сумщине и Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский заявил о резком изменении ситуации на Сумщине и Запорожье

Генштаб ВСУ
Что на самом деле происходит на фронте
Читати українською

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что армия РФ сосредоточила основные усилия в приграничных с Россией районах Сумской области. Кроме того, враг не оставляет попыток прорваться вперед на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях.

Главные тезисы

  • Силы обороны Украины успешно сдерживают противника, нанося ему ощутимые потери.
  • В течение мая удалось уничтожить более 34 тысяч личного состава армии РФ.

Что на самом деле происходит на фронте

По словам главкома ВСУ, он провел итоговое совещание по результатам деятельности Вооруженных сил Украины в мае 2025 года.

Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Кроме того, он предупредил, что враг значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия.

Сырский сообщил, что в мае российские оккупанты потеряли более 34 тысяч личного состава.

Также указано, что средствами DeepStrike были нанесены удары по 58 целям на территории РФ — поражены военные объекты, подорваны возможности военно-промышленного комплекса агрессора.

Продолжается операция наших сил на Курском направлении. Враг держит здесь свои лучшие части, которые планировал задействовать на востоке.

Несмотря на это, главком ВСУ не скрывает, что противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов, что существенно усложняет борьбу с ними.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сотни животных погибли из-за атаки России на Сумщину
Сумская ОВА
Последствия новой атаки РФ на Сумщину
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Коалиция желающих" обдумывает изменение стратегии относительно Украины
Что известно о тайных переговорах "Коалиции желающих"
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России устроили фейковую "атаку дронов" на Путина
СМИ узнали правду о новой постановке Кремля

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?