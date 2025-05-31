Сырский заявил о резком изменении ситуации на Сумщине и Запорожье

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что армия РФ сосредоточила основные усилия в приграничных с Россией районах Сумской области. Кроме того, враг не оставляет попыток прорваться вперед на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях.

Что на самом деле происходит на фронте

По словам главкома ВСУ, он провел итоговое совещание по результатам деятельности Вооруженных сил Украины в мае 2025 года.

Основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области. Александр Сырский Главнокомандующий ВСУ

Кроме того, он предупредил, что враг значительно активизировался на Запорожском направлении, где проводит активные наступательные действия.

Сырский сообщил, что в мае российские оккупанты потеряли более 34 тысяч личного состава.

Также указано, что средствами DeepStrike были нанесены удары по 58 целям на территории РФ — поражены военные объекты, подорваны возможности военно-промышленного комплекса агрессора.

Продолжается операция наших сил на Курском направлении. Враг держит здесь свои лучшие части, которые планировал задействовать на востоке. Поделиться

Несмотря на это, главком ВСУ не скрывает, что противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов, что существенно усложняет борьбу с ними.