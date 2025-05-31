В России устроили фейковую "атаку дронов" на Путина

Силовики раскрутили в СМИ этот шокирующий "рискованный" эпизод, чтобы убедить россиян: президент не прячется за спинами, а вроде бы тоже идет на риск и жертвы. На фоне регулярных ударов дронов, хаоса в аэропортах и отключений мобильной связи это телевизионное представление должно создать образ Путина, который "делит опасности" со страной и таким образом сказать обществу — "на войне как на войне".