Как удалось узнать российским оппозиционным СМИ, резонансная "атака украинских дронов" на вертолет российского диктатора Владимира Путина в Курской области – лишь очередной спланированный спектакль Кремля.
Главные тезисы
- Команда Путина хочет изобразить его героем на фоне войны с Украиной.
- Украинские дроны никогда не атаковали российского диктатора, поскольку его всегда максимально защищают.
СМИ узнали правду о новой постановке Кремля
Недавно российские пропагандисты заявили, что нелегитимный президент РФ впервые после прорыва ВСУ на российскую территорию прилетел на Курщину.
Более того, они даже начали уверять, что его вертолет оказался "в эпицентре атаки украинских беспилотников".
Прошло время, и оппозиционные журналисты узнали, что это была лишь детально продуманная постановка.
Что важно понимать, диктатор действительно посетил Курщину, которую ежедневно атакуют украинские воины.
Однако, как признались инсайдеры, он никогда не находился под атакой дронов.
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