В России устроили фейковую "атаку дронов" на Путина
Категория
Мир
Дата публикации

В России устроили фейковую "атаку дронов" на Путина

СМИ узнали правду о новой постановке Кремля
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Как удалось узнать российским оппозиционным СМИ, резонансная "атака украинских дронов" на вертолет российского диктатора Владимира Путина в Курской области – лишь очередной спланированный спектакль Кремля.

Главные тезисы

  • Команда Путина хочет изобразить его героем на фоне войны с Украиной.
  • Украинские дроны никогда не атаковали российского диктатора, поскольку его всегда максимально защищают.

СМИ узнали правду о новой постановке Кремля

Недавно российские пропагандисты заявили, что нелегитимный президент РФ впервые после прорыва ВСУ на российскую территорию прилетел на Курщину.

Более того, они даже начали уверять, что его вертолет оказался "в эпицентре атаки украинских беспилотников".

Прошло время, и оппозиционные журналисты узнали, что это была лишь детально продуманная постановка.

Силовики раскрутили в СМИ этот шокирующий "рискованный" эпизод, чтобы убедить россиян: президент не прячется за спинами, а вроде бы тоже идет на риск и жертвы. На фоне регулярных ударов дронов, хаоса в аэропортах и отключений мобильной связи это телевизионное представление должно создать образ Путина, который "делит опасности" со страной и таким образом сказать обществу — "на войне как на войне".

Что важно понимать, диктатор действительно посетил Курщину, которую ежедневно атакуют украинские воины.

Однако, как признались инсайдеры, он никогда не находился под атакой дронов.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я очень разочарован". Трамп публично пристыдил Путина
Трамп снова упрекнул Путина и Зеленского
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Экс-аналитик ЦРУ указал на роковую ошибку Путина
Путин снова переиграл сам себя
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Коалиция желающих" обдумывает изменение стратегии относительно Украины
Что известно о тайных переговорах "Коалиции желающих"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?