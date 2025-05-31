Як вдалося дізнатися російським опозиційним ЗМІ, резонансна “атака українських дронів” на вертоліт російського диктатора Володимира Путіна у Курській області - лише черговий спланований спектакль Кремля.
Головні тези:
- Команда Путіна хоче зобразити його героєм на тлі війни з Україною.
- Українські дрони ніколи не атакували російського диктатора, оскільки його завжди максимально убезпечують.
ЗМІ дізналися правду про нову постановку Кремля
Нещодавно російські пропагандисти заявили, що нелегітимний президент РФ уперше з прориву ЗСУ на російську територію прилетів на Курщину.
Ба більше, вони навіть почали запевняти, що його вертоліт опинився “в епіцентрі атаки українських безпілотників”.
Минув час й опозиційні журналісти вивідали, що це була лише детально продумана постановка.
Що важливо розуміти, диктатор дійсно відвідав Курщину, яку щоденно атакують українські воїни.
Проте, як зізналися інсайдери, він ніколи не знаходився під атакою дронів.
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