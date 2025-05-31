У Росії влаштували фейкову "атаку дронів" на Путіна
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У Росії влаштували фейкову "атаку дронів" на Путіна

ЗМІ дізналися правду про нову постановку Кремля
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Джерело:  online.ua

Як вдалося дізнатися російським опозиційним ЗМІ, резонансна “атака українських дронів” на вертоліт російського диктатора Володимира Путіна у Курській області - лише черговий спланований спектакль Кремля.

Головні тези:

  • Команда Путіна хоче зобразити його героєм на тлі війни з Україною.
  • Українські дрони ніколи не атакували російського диктатора, оскільки його завжди максимально убезпечують.

ЗМІ дізналися правду про нову постановку Кремля

Нещодавно російські пропагандисти заявили, що нелегітимний президент РФ уперше з прориву ЗСУ на російську територію прилетів на Курщину.

Ба більше, вони навіть почали запевняти, що його вертоліт опинився “в епіцентрі атаки українських безпілотників”.

Минув час й опозиційні журналісти вивідали, що це була лише детально продумана постановка.

Силовики розкрутили в ЗМІ цей шокуючий "ризикований" епізод, щоб переконати росіян: президент не ховається за спинами, а нібито теж йде на ризик і жертви. На тлі регулярних ударів дронів, хаосу в аеропортах і відключень мобільного зв'язку ця телевізійна вистава повинна створити образ Путіна, який "ділить небезпеки" з країною і таким чином сказати суспільству — "на війні як на війні".

Що важливо розуміти, диктатор дійсно відвідав Курщину, яку щоденно атакують українські воїни.

Проте, як зізналися інсайдери, він ніколи не знаходився під атакою дронів.

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