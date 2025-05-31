У Росії влаштували фейкову "атаку дронів" на Путіна

Силовики розкрутили в ЗМІ цей шокуючий "ризикований" епізод, щоб переконати росіян: президент не ховається за спинами, а нібито теж йде на ризик і жертви. На тлі регулярних ударів дронів, хаосу в аеропортах і відключень мобільного зв'язку ця телевізійна вистава повинна створити образ Путіна, який "ділить небезпеки" з країною і таким чином сказати суспільству — "на війні як на війні".