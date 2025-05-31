Официальный Пекин публично раскритиковал как "двойные стандарты" попытки французского лидера Эммануэля Макрона увязать оборону Украины с необходимостью защиты Тайваня от китайского вторжения.
Главные тезисы
- Китаю не понравилось, что Макрон говорит правду о захватнических планах КНР.
- Однако Пекин не скрывает, что рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию.
Макрон попал под шквал критики со стороны Китая
В новой речи о рисках раскола между КНР и США президент Франции поинтересовался:
После этого власти Китая на официальном уровне пожаловались, что сравнение вопроса Тайваня с вопросом Украины является "неприемлемым".
Несмотря на то, что в заявлении дипведомства не упоминается непосредственно Макрон, однако оно сопровождается фотографией, на которой тот выступает на мероприятии.
Что важно понимать, недавно Пекин уже отправлял министров обороны и других высокопоставленных военных чиновников на завершающуюся в воскресенье ежегодную встречу, но в этом году отправил относительно небольшую делегацию военных академиков.
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