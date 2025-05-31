Китай набросился на Макрона из-за его позиции относителтьно Украины

Официальный Пекин публично раскритиковал как "двойные стандарты" попытки французского лидера Эммануэля Макрона увязать оборону Украины с необходимостью защиты Тайваня от китайского вторжения.

Макрон попал под шквал критики со стороны Китая

В новой речи о рисках раскола между КНР и США президент Франции поинтересовался:

Если России будет позволено беспрепятственно захватить любую часть Украины, что тогда может произойти на Тайване? Эммануэль Макрон Президент Франции

После этого власти Китая на официальном уровне пожаловались, что сравнение вопроса Тайваня с вопросом Украины является "неприемлемым".

Эти два вопроса разные по своей природе и их вовсе нельзя сравнивать… Если кто-то пытается осудить двойные стандарты с помощью двойных стандартов, единственный результат, который мы можем получить — это все еще двойные стандарты, — заявили в посольстве КНР. Поделиться

Несмотря на то, что в заявлении дипведомства не упоминается непосредственно Макрон, однако оно сопровождается фотографией, на которой тот выступает на мероприятии.