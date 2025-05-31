Китай набросился на Макрона из-за его позиции относителтьно Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Китай набросился на Макрона из-за его позиции относителтьно Украины

Макрон попал под шквал критики со стороны Китая
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Источник:  Reuters

Официальный Пекин публично раскритиковал как "двойные стандарты" попытки французского лидера Эммануэля Макрона увязать оборону Украины с необходимостью защиты Тайваня от китайского вторжения.

Главные тезисы

  • Китаю не понравилось, что Макрон говорит правду о захватнических планах КНР.
  • Однако Пекин не скрывает, что рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию.

Макрон попал под шквал критики со стороны Китая

В новой речи о рисках раскола между КНР и США президент Франции поинтересовался:

Если России будет позволено беспрепятственно захватить любую часть Украины, что тогда может произойти на Тайване?

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

После этого власти Китая на официальном уровне пожаловались, что сравнение вопроса Тайваня с вопросом Украины является "неприемлемым".

Эти два вопроса разные по своей природе и их вовсе нельзя сравнивать… Если кто-то пытается осудить двойные стандарты с помощью двойных стандартов, единственный результат, который мы можем получить — это все еще двойные стандарты, — заявили в посольстве КНР.

Несмотря на то, что в заявлении дипведомства не упоминается непосредственно Макрон, однако оно сопровождается фотографией, на которой тот выступает на мероприятии.

Что важно понимать, недавно Пекин уже отправлял министров обороны и других высокопоставленных военных чиновников на завершающуюся в воскресенье ежегодную встречу, но в этом году отправил относительно небольшую делегацию военных академиков.

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