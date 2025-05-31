Путин решил ударить по россиянам "цифровым рублем"
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин решил ударить по россиянам "цифровым рублем"

ГУР
Зачем Путину "цифровой рубль"
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Главное управление разведки Украины узнало, что российский диктатор Владимир Путин приказал Центральному банку РФ внедрить так называемый “цифровой рубль”. Что важно понимать, речь идет проо созданный кремлевскими финансистами электронный код внутренней валюты.

Главные тезисы

  • Путин решил существенно усилить контроль над гражданами РФ.
  • Внедрение "цифрового рубля" потенциально может повлечь за собой появление системы "поведенческой лояльности" в России.

Зачем Путину "цифровой рубль"

Как удалось узнать украинским разведчикам, с начала следующего года российским бюджетникам начнут начислять заработную плату в "цифровых рублях".

Де-факто Кремль будет тотально контролировать оборот виртуального рубля — отслеживать каждую операцию.

Расходы цифровых рублей смогут ограничивать по месту жительства гражданина или по типу товаров, — сообщает ГУР.

Более того, власти РФ смогут без решения суда блокировать счета граждан и автоматически списывать с них налоги и штрафы.

Военная разведка Украины обращает внимание на то, что тратить социальные выплаты граждане РФ смогут только на конкретные группы товаров и услуг, которые будет определять власть.

Создание и внедрение "цифрового рубля" потенциально может повлечь за собой появление системы "поведенческой лояльности" - доступ к деньгам и свобода ими распоряжаться будут зависеть от политической или социальной "надежности" гражданина.

Что важно понимать, "цифровой рубль" - новый проект Путина, нацеленный на усиление тотального контроля над собственным населением и жесткую финансовую политику в условиях санкций и безумных расходов на геноцидную войну против Украины.

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