"Жорстка любов". В ЄС відреагували на заяву глави Пентагону

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас виступила зі своєрідним коментарем з приводу заяви глави Пентагону Піта Гегсета, який вперше визнав зусилля Європи з нарощення оборони.
Головні тези:
- Відносини США та ЄС поступово покращуються.
- Гегсет назвав Польщу і країни Балтії "зразковими союзниками" Штатів.
Каллас відповіла на заяву Гегсета
Окрім того, вона додала:
Що важливо розуміти, нещодавно глава Пентагону заявив делегатам конференції в Сінгапурі, що США активно підштовхують європейських союзників до того, щоб вони більше відповідали за власну безпеку — інвестували в свою оборону.
Ба більше, останній зізнався, що вважає Польщу і країни Балтії "зразковими союзниками".
Коментуючи розбіжності в Європі щодо військових витрат, Каллас підтвердила, що "деякі з нас вже давно зрозуміли, що нам потрібно інвестувати в оборону".
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