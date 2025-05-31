"Жорстка любов". В ЄС відреагували на заяву глави Пентагону
Категорія
Світ
Дата публікації

"Жорстка любов". В ЄС відреагували на заяву глави Пентагону

Каллас відповіла на заяву Гегсета
Джерело:  Politico

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас виступила зі своєрідним коментарем з приводу заяви глави Пентагону Піта Гегсета, який вперше визнав зусилля Європи з нарощення оборони.

Головні тези:

  • Відносини США та ЄС поступово покращуються.
  • Гегсет назвав Польщу і країни Балтії "зразковими союзниками" Штатів.

Каллас відповіла на заяву Гегсета

Жорстка любов краще, ніж відсутність любові, — наголосила очільниця європейської дипломатії, реагуючи на слова міністра оборони США щодо військових витрат Європи.

Окрім того, вона додала:

Тим не менш, це любов, тому це краще, ніж відсутність любові… Ви чули його промову. Він був досить позитивно налаштований щодо Європи, тож там точно є певна любов, — вважає Каллас.

Що важливо розуміти, нещодавно глава Пентагону заявив делегатам конференції в Сінгапурі, що США активно підштовхують європейських союзників до того, щоб вони більше відповідали за власну безпеку — інвестували в свою оборону.

Завдяки президенту Трампу вони активізуються, — додав Піт Гегсет.

Ба більше, останній зізнався, що вважає Польщу і країни Балтії "зразковими союзниками".

Коментуючи розбіжності в Європі щодо військових витрат, Каллас підтвердила, що "деякі з нас вже давно зрозуміли, що нам потрібно інвестувати в оборону".

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