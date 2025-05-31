"Жесткая любовь". В ЕС отреагировали на заявление главы Пентагона
Категория
Мир
Дата публикации

"Жесткая любовь". В ЕС отреагировали на заявление главы Пентагона

Каллас ответила на заявление Хегсета
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Источник:  Politico

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас выступила со своеобразным комментарием по поводу заявления главы Пентагона Пита Хегсета, впервые признавшего усилия Европы по наращиванию обороны.

Главные тезисы

  • Отношения США и ЕС постепенно улучшаются.
  • Хегсет назвал Польшу и страны Балтии "примерными союзниками" Штатов.

Каллас ответила на заявление Хегсета

Жесткая любовь лучше, чем отсутствие любви, — подчеркнула глава европейской дипломатии, реагируя на слова министра обороны США относительно военных расходов Европы.

Кроме того, она добавила:

Тем не менее, это любовь, поэтому это лучше, чем отсутствие любви… Вы слышали его речь.

Что важно понимать, недавно глава Пентагона заявил делегатам конференции в Сингапуре, что США активно подталкивают европейских союзников к тому, чтобы они больше отвечали за собственную безопасность — инвестировали в свою оборону.

Благодаря президенту Трампу они активизируются, — добавил Пит Хегсет.

Более того, последний признался, что считает Польшу и страны Балтии "примерными союзниками".

Комментируя разногласия в Европе по военным расходам, Каллас подтвердила, что "некоторые из нас уже давно поняли, что нам нужно инвестировать в оборону".

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