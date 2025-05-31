"Жесткая любовь". В ЕС отреагировали на заявление главы Пентагона

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас выступила со своеобразным комментарием по поводу заявления главы Пентагона Пита Хегсета, впервые признавшего усилия Европы по наращиванию обороны.

Каллас ответила на заявление Хегсета

Жесткая любовь лучше, чем отсутствие любви, — подчеркнула глава европейской дипломатии, реагируя на слова министра обороны США относительно военных расходов Европы. Поделиться

Кроме того, она добавила:

Тем не менее, это любовь, поэтому это лучше, чем отсутствие любви… Вы слышали его речь. Поделиться

Что важно понимать, недавно глава Пентагона заявил делегатам конференции в Сингапуре, что США активно подталкивают европейских союзников к тому, чтобы они больше отвечали за собственную безопасность — инвестировали в свою оборону.

Благодаря президенту Трампу они активизируются, — добавил Пит Хегсет. Поделиться

Более того, последний признался, что считает Польшу и страны Балтии "примерными союзниками".