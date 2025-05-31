"Жесткая любовь". В ЕС отреагировали на заявление главы Пентагона

Высокая представительница ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас выступила со своеобразным комментарием по поводу заявления главы Пентагона Пита Хегсета, впервые признавшего усилия Европы по наращиванию обороны.
Главные тезисы
- Отношения США и ЕС постепенно улучшаются.
- Хегсет назвал Польшу и страны Балтии "примерными союзниками" Штатов.
Каллас ответила на заявление Хегсета
Кроме того, она добавила:
Что важно понимать, недавно глава Пентагона заявил делегатам конференции в Сингапуре, что США активно подталкивают европейских союзников к тому, чтобы они больше отвечали за собственную безопасность — инвестировали в свою оборону.
Более того, последний признался, что считает Польшу и страны Балтии "примерными союзниками".
Комментируя разногласия в Европе по военным расходам, Каллас подтвердила, что "некоторые из нас уже давно поняли, что нам нужно инвестировать в оборону".
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