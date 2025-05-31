Контрадмирал США предлагает Трампу новый вариант защиты Украины

А когда мы дойдем до мира, я хотел бы видеть экономическую взаимозависимость между Америкой и Украиной, потому что именно так сохраняется преданность Америки. Это не о борьбе с Путиным, это об экономической ценности наших двух стран, — подчеркнул Гьюит.