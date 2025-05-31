Контрадмирал США предлагает Трампу новый вариант защиты Украины

По мнению контрадмирала ВМС США Майкла Гьюита, Соединенные Штаты Америки должны отвечать на российские обстрелы энергетических объектов Украины. Таким образом, он призвал команду американского лидера Дональда Трампа принять соответствующие решения.
Главные тезисы
- Энергетический суверенитет – это Вестфальский принцип XXI века.
- У США есть много средств, чтобы остановить агрессию Путина в этой плоскости.
Контрадмирал США просит Белый дом не медлить
С мощным призывом Майкл Гьюит выступил во время второго международного форума безопасности Black Sea Security Forum в Одессе.
По словам последнего, крайне важно рассматривать удары россиян по энергетическим объектам через призму экономики и потерь, которые РФ наносит Украине.
Контрадмирал США также напомнил, что энергетический суверенитет — это Вестфальский принцип XXI века, а не границы.
Он также призвал Трампа и его команду сконцентрироваться на работе с экономическим потенциалом украино-американских отношений.
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