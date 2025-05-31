Контрадмирал США предлагает Трампу новый вариант защиты Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Контрадмирал США предлагает Трампу новый вариант защиты Украины

Контрадмирал США просит Белый дом не медлить
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По мнению контрадмирала ВМС США Майкла Гьюита, Соединенные Штаты Америки должны отвечать на российские обстрелы энергетических объектов Украины. Таким образом, он призвал команду американского лидера Дональда Трампа принять соответствующие решения.

Главные тезисы

  • Энергетический суверенитет – это Вестфальский принцип XXI века.
  • У США есть много средств, чтобы остановить агрессию Путина в этой плоскости.

Контрадмирал США просит Белый дом не медлить

С мощным призывом Майкл Гьюит выступил во время второго международного форума безопасности Black Sea Security Forum в Одессе.

По словам последнего, крайне важно рассматривать удары россиян по энергетическим объектам через призму экономики и потерь, которые РФ наносит Украине.

Контрадмирал США также напомнил, что энергетический суверенитет — это Вестфальский принцип XXI века, а не границы.

И, по-моему, мы видим, как это реализуется в действиях Путина — он атакует энергетическую инфраструктуру Украины. И в некотором смысле именно на это мы должны реагировать, — добавил Майкл Гьюит.

Он также призвал Трампа и его команду сконцентрироваться на работе с экономическим потенциалом украино-американских отношений.

А когда мы дойдем до мира, я хотел бы видеть экономическую взаимозависимость между Америкой и Украиной, потому что именно так сохраняется преданность Америки. Это не о борьбе с Путиным, это об экономической ценности наших двух стран, — подчеркнул Гьюит.

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