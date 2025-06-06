Илон Маск публично призвал к импичменту Трампа

Между президентом США Дональдом Трампом и бывшим членом его команды и миллиардером Илоном Маском вспыхнул громкий конфликт, за которым сейчас наблюдает весь мир. Более того, бизнесмен публично обвинил американского лидера в тяжких преступлениях.
Главные тезисы
- Трамп первым набросился с критикой на Илона Маска.
- Последний решил не игнорировать обвинения и фактически назвал президента США педофилом.
Конфликт Трампа и Маска — что известно
По словам президента США, он "разочаровался" в Маска после того, как тот раскритиковал его "большой и прекрасный" закон (Big Beautiful Bill) по расходам и налогам.
Согласно данным СМИ, миллиардер назвал закон "отвратительной гадостью".
На это американский бизнесмен отреагировал лаконично: "Такая очевидная ложь. Так грустно."
После этого Трамп даже приплел к скандалу своего предшественника Джо Байдена.
Впоследствии Илон Маск заявил, что имя Трампа находится в "файлах Эпштейна".
Что важно понимать, Эпштейна обвиняли в педофилии и организации проституции.
На этом фоне он публично поддержал призыв к импичменту Дональда Трампа.
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