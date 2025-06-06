Илон Маск публично призвал к импичменту Трампа

Между президентом США Дональдом Трампом и бывшим членом его команды и миллиардером Илоном Маском вспыхнул громкий конфликт, за которым сейчас наблюдает весь мир. Более того, бизнесмен публично обвинил американского лидера в тяжких преступлениях.

Конфликт Трампа и Маска — что известно

По словам президента США, он "разочаровался" в Маска после того, как тот раскритиковал его "большой и прекрасный" закон (Big Beautiful Bill) по расходам и налогам.

Согласно данным СМИ, миллиардер назвал закон "отвратительной гадостью".

Илон "истощился", я попросил его уйти, я забрал его EV Mandate, который заставлял всех покупать электромобили, которые никому не нужны (что он знал месяцами, что я собираюсь сделать!), и он просто сошел с ума! Дональд Трамп Президент США

На это американский бизнесмен отреагировал лаконично: "Такая очевидная ложь. Так грустно."

После этого Трамп даже приплел к скандалу своего предшественника Джо Байдена.

Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов — это прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Меня всегда удивляло, что Байден не сделал этого! — возмутился президент США. Поделиться

Впоследствии Илон Маск заявил, что имя Трампа находится в "файлах Эпштейна".

Что важно понимать, Эпштейна обвиняли в педофилии и организации проституции.

Пора сбросить настоящую бомбу: Трамп есть в файлах Эпштейна. Вот почему их действительно не обнародуют. Хорошего дня, DJT! Илон Маск Американский миллиардер

Фото: скриншот

На этом фоне он публично поддержал призыв к импичменту Дональда Трампа.