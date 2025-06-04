"Он очень жесткий". Трамп паникует из-за решения Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп публично возмутился из-за действий главы Китая Си Цзиньпина. Он посетовал, что лидер КНР является "чрезвычайно сложным для заключения соглашений". Новый упрек со стороны Трампа раздался после обострения отношений между Вашингтоном и Пекином.

Трамп свирепствует из-за действий Китая

Американский лидер признался в своей симпатии к Си, однако не забыл высказать новые претензии:

Мне нравится президент Си из Китая, всегда нравился и всегда будет, но он очень жесткий и чрезвычайно сложный для заключения сделок! Дональд Трамп Президент США

По всей вероятности, новое громкое заявление могло быть реакцией на недавний личный контакт с Си.

Оно прозвучало после обвинений со стороны Штатов по поводу того, что Китай не придерживается обязательства одобрять лицензии на экспорт редкоземельных металлов, что приводит к дефициту, угрожающему остановкой части американской промышленности.

После этого официальный Пекин обвинил Белый дом в "серьезном нарушении" торгового перемирия, достигнутого обеими сторонами в Швейцарии.