"Он очень жесткий". Трамп паникует из-за решения Си Цзиньпина
Категория
Экономика
Дата публикации

"Он очень жесткий". Трамп паникует из-за решения Си Цзиньпина

Трамп свирепствует из-за действий Китая
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Источник:  Financial Times

Президент США Дональд Трамп публично возмутился из-за действий главы Китая Си Цзиньпина. Он посетовал, что лидер КНР является "чрезвычайно сложным для заключения соглашений". Новый упрек со стороны Трампа раздался после обострения отношений между Вашингтоном и Пекином.

Главные тезисы

  • Обострение отношений между США и Китаем привело к новым претензиям и критике со стороны Трампа.
  • Пекин обвиняет Вашингтон в "серьезном нарушении" торгового перемирия.

Трамп свирепствует из-за действий Китая

Американский лидер признался в своей симпатии к Си, однако не забыл высказать новые претензии:

Мне нравится президент Си из Китая, всегда нравился и всегда будет, но он очень жесткий и чрезвычайно сложный для заключения сделок!

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По всей вероятности, новое громкое заявление могло быть реакцией на недавний личный контакт с Си.

Оно прозвучало после обвинений со стороны Штатов по поводу того, что Китай не придерживается обязательства одобрять лицензии на экспорт редкоземельных металлов, что приводит к дефициту, угрожающему остановкой части американской промышленности.

После этого официальный Пекин обвинил Белый дом в "серьезном нарушении" торгового перемирия, достигнутого обеими сторонами в Швейцарии.

Трамп и его администрация настаивают, что для разрешения торгового конфликта необходим разговор между президентами США и Китая, однако Пекин пока не дал никаких сигналов, что он согласен на такой разговор.

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