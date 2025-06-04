"Он очень жесткий". Трамп паникует из-за решения Си Цзиньпина

Президент США Дональд Трамп публично возмутился из-за действий главы Китая Си Цзиньпина. Он посетовал, что лидер КНР является "чрезвычайно сложным для заключения соглашений". Новый упрек со стороны Трампа раздался после обострения отношений между Вашингтоном и Пекином.
Главные тезисы
- Обострение отношений между США и Китаем привело к новым претензиям и критике со стороны Трампа.
- Пекин обвиняет Вашингтон в "серьезном нарушении" торгового перемирия.
Трамп свирепствует из-за действий Китая
Американский лидер признался в своей симпатии к Си, однако не забыл высказать новые претензии:
По всей вероятности, новое громкое заявление могло быть реакцией на недавний личный контакт с Си.
Оно прозвучало после обвинений со стороны Штатов по поводу того, что Китай не придерживается обязательства одобрять лицензии на экспорт редкоземельных металлов, что приводит к дефициту, угрожающему остановкой части американской промышленности.
После этого официальный Пекин обвинил Белый дом в "серьезном нарушении" торгового перемирия, достигнутого обеими сторонами в Швейцарии.
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