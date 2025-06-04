"Він дуже жорсткий". Трамп панікує через рішення Сі Цзіньпіна

Президент США Дональд Трамп публічно обурився через дії глави Китаю Сі Цзіньпіна. Він поскаржився, що лідер КНР є "надзвичайно складним для укладення угод". Новий докір з боку Трампа пролунав після загострення відносин між Вашингтоном та Пекіном.

Трамп лютує через дії Китаю

Американський лідер зізнався у своїй симпатії до Сі, однак не забував висловити нові претензії:

Мені подобається президент Сі з Китаю, завжди подобався і завжди буде, але він дуже жорсткий і надзвичайно важкий для укладення угод! Дональд Трамп Президент США

Цілком імовірно, що нова гучна заява могла бути реакцією на нещодавній особистий контакт із Сі.

Вона пролунала після звинувачень з боку Штатів з приводу того, що Китай не дотримується зобов’язання схвалювати ліцензії на експорт рідкоземельних металів, що призводить до дефіциту, який загрожує зупинкою частини американської промисловості.

Після цього офіційний Пекін звинуватив Білий дім в "серйозному порушенні" торгового перемир’я, досягнутого обома сторонами в Швейцарії.