"Він дуже жорсткий". Трамп панікує через рішення Сі Цзіньпіна

Президент США Дональд Трамп публічно обурився через дії глави Китаю Сі Цзіньпіна. Він поскаржився, що лідер КНР є "надзвичайно складним для укладення угод". Новий докір з боку Трампа пролунав після загострення відносин між Вашингтоном та Пекіном.
Головні тези:
- Загострення відносин між США та Китаєм призвело до нових претензій та критики з боку Трампа.
- Пекін звинувачує Вашингтон у "серйозному порушенні" торгового перемир’я.
Трамп лютує через дії Китаю
Американський лідер зізнався у своїй симпатії до Сі, однак не забував висловити нові претензії:
Цілком імовірно, що нова гучна заява могла бути реакцією на нещодавній особистий контакт із Сі.
Вона пролунала після звинувачень з боку Штатів з приводу того, що Китай не дотримується зобов’язання схвалювати ліцензії на експорт рідкоземельних металів, що призводить до дефіциту, який загрожує зупинкою частини американської промисловості.
Після цього офіційний Пекін звинуватив Білий дім в "серйозному порушенні" торгового перемир’я, досягнутого обома сторонами в Швейцарії.
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