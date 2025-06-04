Спецоперація СБУ "Павутина" — команда Трампа вперше відреагувала

Посланець президента США з питань України Кіт Келлог стверджує, що спецоперацією "Павутина" Україна підвищила рівень ризиків у війні з Росією. Попри це, він визнав сміливість СБУ та її дій.
Головні тези:
- Білий дім занепокоїний підвищенням "рівня ризиків" у війні.
- Келлог зауважив, що Україна готова боротися ще довго.
У Трампа прокоментували спецоперацію СБУ
За словами Кіта Келлога, 1 червня Україна продемонструвала, що має сили атакувати російські цілі глибоко на російській території.
Попри це, посланець Трампа боїться, що такі атаки можуть підвищити ризик ескалації.
На його переконання, ця спецоперація вказує на те, що Україна не збирається здаватися.
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