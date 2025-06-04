Спецоперація СБУ "Павутина" — команда Трампа вперше відреагувала
Категорія
Політика
Дата публікації

Спецоперація СБУ "Павутина" — команда Трампа вперше відреагувала

У Трампа прокоментували спецоперацію СБУ
Джерело:  Fox News

Посланець президента США з питань України Кіт Келлог стверджує, що спецоперацією "Павутина" Україна підвищила рівень ризиків у війні з Росією. Попри це, він визнав сміливість СБУ та її дій.

Головні тези:

  • Білий дім занепокоїний підвищенням "рівня ризиків" у війні.
  • Келлог зауважив, що Україна готова боротися ще довго.

У Трампа прокоментували спецоперацію СБУ

За словами Кіта Келлога, 1 червня Україна продемонструвала, що має сили атакувати російські цілі глибоко на російській території.

Він також припустив, що головна місія цих ударів полягає не стільки у знищенні літаків, скільки в психологічному впливі на армію РФ та Кремль.

Попри це, посланець Трампа боїться, що такі атаки можуть підвищити ризик ескалації.

Коли ви атакуєте частину національної системи виживання супротивника, тобто його тріаду, ядерну тріаду, це означає, що рівень ризику зростає, бо ви не знаєте, що зробить інша сторона… Це дуже смілива атака. Але коли ви це робите, цілком зрозуміло, що решта рівнів зростуть. Я думаю, що саме цього ми намагаємося уникнути.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник президента США

На його переконання, ця спецоперація вказує на те, що Україна не збирається здаватися.

Україна, по суті, каже, що ми теж можемо грати в цю гру. І вони можуть підвищити рівень ризику до рівнів, які, на мою думку, є неприйнятними, — цинічно додав Келлог.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна вперше відреагували на спецоперацію СБУ
Перший коментар Кремля щодо спецоперації “Павутина”
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО розкрили перші подробиці повітряного бою з Росією
Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 4 червня - що відомо
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Британія у 10 разів збільшить постачання дронів для України
Що відомо про новий план Британії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?