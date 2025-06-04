Британія у 10 разів збільшить постачання дронів для України
Категорія
Світ
Дата публікації

Британія у 10 разів збільшить постачання дронів для України

Що відомо про новий план Британії
Джерело:  online.ua

Цьогоріч офіційний Лондон інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів (472 млн дол), щоб наростити постачання безпілотників в Україну з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році — тобто фактично вдесятеро.

Головні тези:

  • Британська влада планує залучати малі та середні підприємства для постачання безпілотників до України.
  • Міністр оборони Британії оголосить про виділення ще 247 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку ЗСУ у межах програми Interflex.

Що відомо про новий план Британії

Офіційний Лондон публічно оголосив про свою нову амбітну мету — 100 тисяч дронів для України у 2025 році.

Що важливо розуміти, рекордні інвестиції в безпілотники для України в розмірі 350 мільйонів є частиною військової підтримки Великої Британії в розмірі 4,5 мільярди фунтів.

Британська влада вкотре звернула увагу на те, що Збройні сили України продемонстрували ефективність використання дронів у бойових діях.

Враховуючи усі досягнення ЗСУ, офіційний Лондон вирішив подвоїти інвестиції в безпілотники з британськими оборонними компаніями, включаючи малі та середні підприємства.

На засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн) міністр оборони Британії Джон Гілі оголосить про виділення ще 247 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку Збройних сил України в рамках програми Interflex, — йдеться в заяві британського Міністерства оборони.

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