Британія у 10 разів збільшить постачання дронів для України

Цьогоріч офіційний Лондон інвестує рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів (472 млн дол), щоб наростити постачання безпілотників в Україну з 10 тисяч у 2024 році до 100 тисяч у 2025 році — тобто фактично вдесятеро.

Що відомо про новий план Британії

Офіційний Лондон публічно оголосив про свою нову амбітну мету — 100 тисяч дронів для України у 2025 році.

Що важливо розуміти, рекордні інвестиції в безпілотники для України в розмірі 350 мільйонів є частиною військової підтримки Великої Британії в розмірі 4,5 мільярди фунтів.

Британська влада вкотре звернула увагу на те, що Збройні сили України продемонстрували ефективність використання дронів у бойових діях.

Враховуючи усі досягнення ЗСУ, офіційний Лондон вирішив подвоїти інвестиції в безпілотники з британськими оборонними компаніями, включаючи малі та середні підприємства.