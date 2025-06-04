Сили ППО розкрили перші подробиці повітряного бою з Росією

Повітряні сили ЗСУ розповіли, як уночі та вранці 4 червня відбивали нову атаку російських загарбників на мирні міста та села. Завдяки злагодженій роботі вдалося успішно знешкодити 61 ворожу ціль.
Головні тези:
- Ворожі цілі збивали на сході, півдні та півночі країни.
- Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу армії РФ у 7 локаціях.
Атака РФ на Україну 4 червня — що відомо
У ніч на 4 червня (із 22.40 3 червня) противник атакував 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму;
Основні напрямки повітряного удару — Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Окрім того, вказано, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях.
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