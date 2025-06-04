Сили ППО розкрили перші подробиці повітряного бою з Росією
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО розкрили перші подробиці повітряного бою з Росією

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 4 червня - що відомо
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Повітряні сили ЗСУ розповіли, як уночі та вранці 4 червня відбивали нову атаку російських загарбників на мирні міста та села. Завдяки злагодженій роботі вдалося успішно знешкодити 61 ворожу ціль.

Головні тези:

  • Ворожі цілі збивали на сході, півдні та півночі країни.
  • Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу армії РФ у 7 локаціях.

Атака РФ на Україну 4 червня — що відомо

У ніч на 4 червня (із 22.40 3 червня) противник атакував 95-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму;

Основні напрямки повітряного удару — Харківщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Одещина та Донеччина.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 36 — збито вогневими засобами ураження, 25 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Окрім того, вказано, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські оборонці.

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