Силы ПВО раскрыли первые подробности воздушного боя с Россией

Воздушные силы ВСУ рассказали, как ночью и утром 4 июня отражалась новая атака российских захватчиков на мирные города и села. Благодаря слаженной работе удалось успешно обезвредить 61 вражескую цель.

Атака РФ на Украину 4 июня — что известно

В ночь на 4 июня (с 22.40 3 июня) противник атаковал 95 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма;

Основные направления воздушного удара — Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина, Одесщина и Донетчина.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежен 61 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 36 — сбиты огневыми средствами поражения, 25 — локационно потеряны/подавлены РЭБ. Поделиться

Кроме того, указано, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях.