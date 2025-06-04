Силы ПВО раскрыли первые подробности воздушного боя с Россией
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО раскрыли первые подробности воздушного боя с Россией

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 4 июня - что известно
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Воздушные силы ВСУ рассказали, как ночью и утром 4 июня отражалась новая атака российских захватчиков на мирные города и села. Благодаря слаженной работе удалось успешно обезвредить 61 вражескую цель.

Главные тезисы

  • Вражеские цели сбивали на востоке, юге и севере страны.
  • Зафиксировано попадание средств воздушного нападения армии РФ в 7 локациях.

Атака РФ на Украину 4 июня — что известно

В ночь на 4 июня (с 22.40 3 июня) противник атаковал 95 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — ТОТ Крыма;

Основные направления воздушного удара — Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина, Одесщина и Донетчина.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежен 61 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 36 — сбиты огневыми средствами поражения, 25 — локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Кроме того, указано, что зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 7 локациях.

Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

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