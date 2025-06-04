Глава Пентагона впервые пропустит "Рамштайн" — какая причина

Согласно данным Associated Press, глава Министерства обороны США Пит Хегсет впервые за три года с момента основания контактной группы для координации военной помощи Украине, известной как "Рамштайн", не примет участия в ее заседании.

Почему Хегсет не прилетит на "Рамштайн"

Журналисты обращают внимание на то, что впервые с момента создания международной группы для координации военной помощи Украине руководитель Пентагона не будет присутствовать на встрече более 50 других лидеров обороны.

Согласно данным СМИ, Пит Хегсет прибудет в Брюссель только вечером 4 июня — то есть уже после завершения заседания Контактной группы по обороне Украины.

Один из инсайдеров добавил, что он также не будет участвовать с помощью видеосвязи.

Это последний из серии шагов, которые США предприняли, чтобы дистанцироваться от войны в Украине, — подчеркнули журналисты. Поделиться

Что важно понимать, решение Хегсета было принято на фоне громкого предупреждения французского Эмманюэля Макрона.