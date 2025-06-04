Глава Пентагона впервые пропустит "Рамштайн" — какая причина

Согласно данным Associated Press, глава Министерства обороны США Пит Хегсет впервые за три года с момента основания контактной группы для координации военной помощи Украине, известной как "Рамштайн", не примет участия в ее заседании.
Главные тезисы
- Это решение считается одним из шагов в дистанцировании США от войны РФ против Украины.
- Анализируя ситуацию, можно установить связь этого решения с предупреждением французского президента Эмманюэля Макрона.
Почему Хегсет не прилетит на "Рамштайн"
Журналисты обращают внимание на то, что впервые с момента создания международной группы для координации военной помощи Украине руководитель Пентагона не будет присутствовать на встрече более 50 других лидеров обороны.
Согласно данным СМИ, Пит Хегсет прибудет в Брюссель только вечером 4 июня — то есть уже после завершения заседания Контактной группы по обороне Украины.
Один из инсайдеров добавил, что он также не будет участвовать с помощью видеосвязи.
Что важно понимать, решение Хегсета было принято на фоне громкого предупреждения французского Эмманюэля Макрона.
Последний недавно отметил, что команда Дональда Трампа рискует применить опасные двойные стандарты, если ее сосредоточенность на потенциальном конфликте с Китаем будет производиться ценой отказа от помощи Украине.
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