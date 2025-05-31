Мерц планирует впервые встретиться с Трампом — обсудят войну РФ против Украины

Мерц встретится с Трампом: что будут обсуждать

Об этом сообщил спикер правительства Германии Стефан Корнелиус.

Для встречи Мерц отправится в Вашингтон. О дате и формате события администрации договаривались несколько недель. Это будет первая встреча нового канцлера с Трампом.

Высокопоставленный немецкий чиновник добавил журналистам, что лидеры планируют провести совместную пресс-конференцию в Белом доме.

Темой разговора двух лидеров будет война России в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и торговая политика.

Ранее Мерц в должности уже успел побывать во Франции, Польше, странах Северной Европы и Украине.