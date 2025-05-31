Мерц планирует впервые встретиться с Трампом — обсудят войну РФ против Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц 5 июня планирует встретиться с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
Главные тезисы
- Первая встреча канцлера Германии Мерца с президентом США Трампом для обсуждения войны России в Украине.
- На совместной пресс-конференции в Белом доме также будут рассмотрены ситуация на Ближнем Востоке и торговая политика.
- Это будет продолжение внешнеполитических визитов Мерца после посещения Франции, Польши, стран Северной Европы и Украины.
Мерц встретится с Трампом: что будут обсуждать
Об этом сообщил спикер правительства Германии Стефан Корнелиус.
Для встречи Мерц отправится в Вашингтон. О дате и формате события администрации договаривались несколько недель. Это будет первая встреча нового канцлера с Трампом.
Высокопоставленный немецкий чиновник добавил журналистам, что лидеры планируют провести совместную пресс-конференцию в Белом доме.
Темой разговора двух лидеров будет война России в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и торговая политика.
Ранее Мерц в должности уже успел побывать во Франции, Польше, странах Северной Европы и Украине.
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