Согласно данным Thе Guаrdian, существует высокая вероятность того, что именно глава Министерства финансов Германии Ларс Клингбайль заблокировал решение о предоставлении немецких ракет Taurus Украине.

Мерц не может реализовать свое обещание

Как удалось узнать журналистам, несмотря на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности оказывать военную помощь Украине, поставка "Таурусов" Киеву крайне маловероятно.

Немецкий лидер не сможет обойти вето со стороны Клингбайля.

В настоящее время правительство Берлина отступило к позиции стратегической неопределенности относительно того, что будет делать, и сосредоточилось на предложении Украине партнерства для совместного создания ракет, — отмечает СМИ. Поделиться

Журналисты также считают, что и сам Мерц осознал все трудности, которые возникнут с предоставлением Украине “Таурусов”.

В первую очередь, речь идет о том, что немецким инструкторам придется в течение шести месяцев обучать украинских военных работе с ракетами, а с этим связаны определенные риски.

Несмотря на это, канцлер ФРГ недавно дал понять, что не исключает сценарий с передачей ВСУ именно "Таурусов".