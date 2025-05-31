Почему Мерц не дает Украине Taurus — данные инсайдеров
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Политика
Дата публикации

Почему Мерц не дает Украине Taurus — данные инсайдеров

Мерц не может реализовать свое обещание
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Источник:  The Guardian

Согласно данным Thе Guаrdian, существует высокая вероятность того, что именно глава Министерства финансов Германии Ларс Клингбайль заблокировал решение о предоставлении немецких ракет Taurus Украине.

Главные тезисы

  • Канцлер ФРГ объявил о готовности наращивать военную помощь Украине.
  • Однако с Taurus может возникнуть больше проблем, чем считалось ранее.

Мерц не может реализовать свое обещание

Как удалось узнать журналистам, несмотря на заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности оказывать военную помощь Украине, поставка "Таурусов" Киеву крайне маловероятно.

Немецкий лидер не сможет обойти вето со стороны Клингбайля.

В настоящее время правительство Берлина отступило к позиции стратегической неопределенности относительно того, что будет делать, и сосредоточилось на предложении Украине партнерства для совместного создания ракет, — отмечает СМИ.

Журналисты также считают, что и сам Мерц осознал все трудности, которые возникнут с предоставлением Украине “Таурусов”.

В первую очередь, речь идет о том, что немецким инструкторам придется в течение шести месяцев обучать украинских военных работе с ракетами, а с этим связаны определенные риски.

Несмотря на это, канцлер ФРГ недавно дал понять, что не исключает сценарий с передачей ВСУ именно "Таурусов".

Даже если это произойдет — публично объявлять об этом Берлин не будет, ведь Мерц засекретил предоставление оружия Украине.

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